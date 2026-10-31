España rompe 34 años sin fallecidos en alta velocidad con 115 víctimas

España registra 115 muertos en dos accidentes de alta velocidad, rompiendo un récord de 34 años. La cifra representa el 72,8% de las muertes globales en este tipo de siniestros.

En un contexto de profunda conmoción nacional e internacional, España ha visto interrumpido un histórico periodo de 34 años sin víctimas mortales en sus líneas de alta velocidad. Este trágico ciclo se ha cerrado con la confirmación de 115 fallecidos en dos accidentes distintos ocurridos en un intervalo de tiempo extremadamente breve, de apenas nueve meses. La primera tragedia tuvo lugar en Adamuz, en la provincia de Córdoba, el 18 de enero, donde se registraron 46 muertos. Poco tiempo después, el país sufría el impacto del siniestro en Urda, en la provincia de Toledo, que causó 69 fallecimientos adicionales.

Estadísticas de mortalidad en alta velocidad

Los datos oficiales actuales posicionan a España en una posición estadística sin precedentes y dolorosa para la opinión pública. El país concentra el 72,8% del total de víctimas mortales identificadas a nivel mundial en accidentes de trenes que circulan por vías exclusivas de alta velocidad. Esta proporción es aún más significativa cuando se analiza el panorama europeo, donde España representa el 98,3% de las 117 muertes registradas en el continente bajo estos criterios específicos. Esta cifra supera ampliamente a otras naciones con extensas redes ferroviarias modernas.

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China ocupa el segundo lugar en este ranking negativo, con un total de 41 muertos en dos accidentes históricos. La primera colisión ocurrió en Wenzhou en el año 2011, donde un fallo de señalización provocó el choque de dos trenes y causó 40 muertes. Once años después, un desprendimiento de tierra en Guizhou provocó otro descarrilamiento lamentable que se llevó la vida del maquinista. Por otro lado, países como Alemania y Austria, que comparten con España el uso del antiguo sistema de seguridad LZB, no registran fallecidos en vías de alta velocidad bajo los mismos criterios de análisis.

Fallos técnicos y responsabilidades operativas

Las investigaciones en curso se centran en la cadena de eventos que permitieron la circulación en condiciones de riesgo extremo tras la avería del sistema LZB en el accidente de Urda. Según las primeras declaraciones oficiales, el fallo técnico provocó interrupciones y paradas parciales, pero decisiones operativas posteriores permitieron la reanudación del tráfico sin los sistemas automáticos activos. Esta situación ha levantado acusaciones por parte de los controladores de tráfico aéreo y ferroviario, quienes señalan una presión intensa para no detener los trenes.

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Los profesionales del control acusan además una falta crónica de personal y de experiencia en el Centro de Regulación y Control, lo que dificultó la gestión de la crisis. La ministra de Transportes, Raquel Puente, ha reconocido públicamente las numerosas caídas del sistema registradas durante el año 2026. Sin embargo, ha defendido que las decisiones tomadas se enmarcaron en un contexto de fallos tecnológicos generalizados, intentando justificar la gestión de la emergencia ante la gravedad de la situación.

Retrasos en la modernización ferroviaria

La implantación del sistema europeo ERTMS, diseñado para evitar este tipo de tragedias mediante la supervisión continua y los frenos automáticos, se encuentra retrasada. Adif y el Gobierno han confirmado que la puesta en marcha de esta tecnología en la línea afectada no estará operativa hasta enero de 2027. Este sistema podría haber frenado los vehículos tras los fallos del LZB, previniendo el choque de Urda. La falta de presupuestos desde 2023 redujo significativamente la inversión en Adif, acumulando retrasos en contratos de modernización.

Esta carencia financiera ha dejado líneas dependientes de sistemas antiguos mientras se aplazaba la llegada del ERTMS. La antigüedad de las vías no es el único factor determinante, como demuestra el ejemplo de Japón, que mantiene una seguridad impecable. La clave reside en el mantenimiento, la renovación adecuada de las instalaciones y la eficacia de los protocolos de seguridad cuando falla la tecnología. La confianza de millones de viajeros se ha visto sacudida, dejando a cientos de familias destrozadas y exigiendo respuestas claras sobre las responsabilidades políticas y técnicas.