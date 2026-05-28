España revisa por octava vez los hitos del Plan de Recuperación para acceder a 6.500 millones de euros de la UE

El Ministerio de Economía ha modificado nuevamente los objetivos del Plan de Recuperación, presentando la octava adenda para desbloquear fondos europeos. La revisión incluye cerca de 70 cambios y busca justificar reformas pendientes, mientras España enfrenta desafíos para cumplir con hitos clave como la instalación de puntos de recarga y reformas laborales en el sector sanitario.

El Ministerio de Economía ha presentado la octava adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de acceder a 6.500 millones de euros de la Unión Europea.

Esta nueva revisión, enviada el pasado 10 de mayo, incluye cerca de 70 cambios, principalmente menores, que buscan ajustar la justificación de reformas ya implementadas, como el kit digital, el complemento de maternidad y las inversiones en infraestructuras sanitarias. La Comisión Europea ha dado un visto bueno preliminar a estos ajustes, y se espera que la convalidación definitiva llegue en junio, desbloqueando así el quinto pago del mecanismo Next Generation EU.

Sin embargo, persisten retos significativos para cumplir con los hitos pendientes, como la instalación de 40.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos y la reforma laboral en el sector sanitario, que incluye aspectos como las guardias, la formación y la retención de talento. Además, el impuesto al diésel y otras medidas fiscales mantienen bloqueados 1.100 millones de euros adicionales.

El fondo España Crece, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial y dotado con 10.500 millones de euros, está a punto de recibir la autorización europea para impulsar la construcción de viviendas, tanto desde la oferta con créditos promotores competitivos como desde la demanda, haciendo atractivos los activos como inversión. Este fondo representa la gran apuesta final de los fondos Next Generation, en un contexto político marcado por un Gobierno en minoría y la falta de capacidad para impulsar nuevas reformas en el Congreso.

La UE ha solicitado garantías adicionales para que el ICO reciba los fondos necesarios, y se espera que la Comisión dé el visto bueno en las próximas semanas. A pesar de que el Ministerio de Economía ha descartado realizar más cambios de adenda en los próximos meses, cada pago abre la oportunidad de hacer matizaciones, por lo que no se descartan nuevas revisiones antes de finales de agosto.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado deficiencias en la lista de España de los 100 mayores receptores de fondos Next Generation, lo que añade presión para mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos. En total, quedan 22.000 millones de euros pendientes de solicitar antes de que finalice agosto, lo que supone un desafío considerable para el Gobierno, que debe demostrar avances concretos en reformas e inversiones.

La octava adenda ha reducido el número de hitos de 160 a cerca de 90, eliminando compromisos legislativos complicados de lograr con la actual minoría parlamentaria. Entre los nuevos objetivos destacan la mejora de la prevención de riesgos laborales, las inversiones en mantenimiento ferroviario y la consolidación del kit digital. El éxito de esta estrategia es crucial para España, que busca aprovechar al máximo los fondos europeos destinados a la recuperación económica tras la pandemia.

La ejecución de los proyectos enfrenta críticas por parte de la oposición y de organismos internacionales, que reclaman una mayor agilidad en la ejecución y un control más riguroso del gasto. En este contexto, la aprobación del fondo España Crece se perfila como un hito clave para dinamizar el sector de la construcción y generar empleo.

Sin embargo, la incertidumbre política y los escándalos judiciales que rodean al Gobierno pueden complicar la implementación de las medidas acordadas. El tiempo corre, y España debe demostrar su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos ante Bruselas si quiere asegurar la totalidad de los fondos asignados





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