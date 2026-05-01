España Responde con Firmeza a las Amenazas de Trump sobre la Retirada de Tropas

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, rechaza las insinuaciones del expresidente Trump de retirar tropas de España, destacando el firme compromiso de España con la OTAN y el derecho internacional. Robles enfatiza que España no aceptará lecciones y que su contribución a las misiones de paz es significativa.

La Ministra de Defensa , Margarita Robles, ha respondido con firmeza a las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump , quien insinuó la posibilidad de retirar las tropas de Estados Unidos de España .

Robles ha enfatizado el compromiso inquebrantable de España con la OTAN y ha calificado las amenazas de Trump como carentes de fundamento legal y de respeto hacia la soberanía española. En declaraciones a los medios, la ministra ha afirmado que España no acepta lecciones de ningún país, especialmente en materia de compromiso con la paz y el derecho internacional, destacando la significativa contribución española a las misiones internacionales de la Alianza Atlántica.

La respuesta de Robles subraya la postura decidida del Gobierno español en la defensa de sus intereses y en el mantenimiento de una relación basada en el respeto mutuo con sus aliados. Robles ha sido particularmente contundente al señalar que España no participará en conflictos que considere ilegales o que carezcan de respaldo internacional, haciendo una clara alusión a posibles escenarios en el conflicto de Irán.

Ha reiterado que el Gobierno español está firmemente comprometido con la paz mundial y que, por lo tanto, no tolerará presiones para involucrarse en acciones que contravengan sus principios y valores. La ministra ha recordado que más de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas españolas se encuentran actualmente desplegados en diversas misiones internacionales, demostrando el alto nivel de compromiso de España con la seguridad y la estabilidad global.

Estos despliegues incluyen presencia en países como Letonia, Eslovaquia y Rumanía, así como la participación en la misión de policía aérea del Báltico, lo que evidencia la contribución activa y relevante de España a la defensa colectiva de la OTAN. Además, Robles ha descartado rotundamente la posibilidad de que la fragata española se sume a una misión en el estrecho de Ormuz o que se envíen cazaminas a la zona, reafirmando la independencia de la política de defensa española y su compromiso con el derecho internacional.

La Ministra Robles ha minimizado la posibilidad de que Estados Unidos retire sus tropas de las bases militares en España, interpretando las declaraciones de Trump como una reflexión general y no como una amenaza concreta. Ha expresado su respeto por todos los países aliados y por el pueblo estadounidense, pero ha insistido en que España puede presumir de un compromiso con la OTAN tan grande como el de pocos otros países.

Robles ha subrayado la importancia de mantener una relación de colaboración y respeto mutuo entre España y Estados Unidos, basada en los principios de la Alianza Atlántica y en el interés común por la seguridad y la estabilidad global. La firmeza de la respuesta de Robles refleja la determinación del Gobierno español de defender sus intereses nacionales y de mantener una política de defensa independiente y responsable, en línea con sus compromisos internacionales y con sus valores democráticos.

La situación actual pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación entre los aliados de la OTAN para garantizar la seguridad y la estabilidad en un contexto internacional cada vez más complejo y desafiante. La postura de España, respaldada por su compromiso con la paz, el derecho internacional y la Alianza Atlántica, se presenta como un elemento clave para la construcción de un orden mundial más justo y seguro





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