PwC alerta que el objetivo del 35% de electrificación en 2030 exige 105 GW de nuevas renovables y resolver cuellos de botella en almacenamiento y redes para evitar inviabilidad económica.

La transición energética en España enfrenta un desafío de escala sin precedentes para cumplir con los objetivos climáticos establecidos para la próxima década. Según análisis sectoriales, el país necesita incorporar 105 gigavatios de capacidad renovable nueva entre ahora y 2030. Esta cifra masiva es el requisito técnico indispensable para elevar la electrificación de la economía hasta el 35%, una meta ambiciosa que redefine el modelo industrial y energético nacional.

Necesidad de 105 GW y despliegue eólico fotovoltaico

Para alcanzar dicha meta de electrificación, el panorama de generación debe multiplicarse significativamente mediante la instalación masiva de tecnologías limpias. Las previsiones técnicas apuntan a instalar 62 gigavatios de energía eólica y 76 gigavatios de fotovoltaica durante este periodo. Este último rubro incluye un componente crucial de 19 gigavatios dedicados exclusivamente al autoconsumo, lo que indica un cambio en el perfil del consumidor.

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Además de la generación, el sistema requiere una inversión robusta en respaldo y gestión. Se estima que serán necesarios 22,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento para garantizar que la energía producida pueda ser utilizada cuando la demanda lo requiera. Este despliegue de infraestructuras se complementa con otras medidas menos cuantificadas en volumen pero esenciales para la estabilidad del red nacional.

Viabilidad económica y riesgo de vertidos energéticos

Óscar Barrero, socio responsable de Energía en PwC, destaca que la electrificación de la demanda es técnicamente viable al observar tendencias globales. En China, durante 2025, el 30% de la demanda final ya provenía de fuentes eléctricas, impulsada principalmente por el crecimiento vertiginoso de la movilidad eléctrica. Este dato sirve como referencia para proyectar la adopción de tecnologías limpias en mercados europeos con características similares.

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No obstante, Barrero advierte sobre riesgos económicos si no se gestiona correctamente el equilibrio entre oferta y demanda. Generar más energía renovable sin un incremento paralelo en el consumo eléctrico conlleva el riesgo de aumentar los vertidos, lo que reduce el precio capturado por los productores. Esta dinámica puede hacer inviable económicamente el desarrollo de nuevas plantas si no hay infraestructura adecuada para absorber el excedente.

La experta reconoce que España parte de una posición favorable gracias a sus recursos naturales. El sol, el viento y la extensión territorial sitúan al país en una posición privilegiada para liderar en solar, eólica, biomasa, hidrógeno verde y almacenamiento. Sin embargo, la ventaja geográfica no elimina la necesidad crítica de resolver los cuellos de botella administrativos y técnicos que frenan la conexión de estos proyectos.

Barreras de almacenamiento y modernización de redes

El mayor obstáculo identified por informes de Red Eléctrica (Redeia) no es solo la instalación de megavatios, sino la falta de capacidad de almacenamiento y modernización de las redes. La infraestructura actual sigue quedando rezagada respecto a las nuevas centrales eólicas y solares en Europa. Esta desincronización obliga a desconectar las plantas renovables en momentos de alta producción para evitar saturar el sistema y comprometer la estabilidad.

La Ministra Sara Aagesen ha anunciado la intención de abordar estas limitaciones mediante la mejora de la capacidad de red y el despliegue de baterías. Sin embargo, los planes específicos para desarrollar estas soluciones aún están por concretarse en la práctica. La urgencia radica en que, sin almacenamiento, la energía intermitente no podrá satisfacer demandas continuas, generando inefficiencias graves en el mercado eléctrico.

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Demandas 24x7 y optimización de permisos

El futuro del mercado exigirá atender demandas de consumo continuo, conocidas como 24x7. Esto requiere un desarrollo formidable de almacenamiento y un replanteamiento de la generación firme, incluyendo hidroeléctrica y nuclear. La energía renovable intermitente produce entre 2.000 y 3.000 horas equivalentes al año, lo cual es insuficiente para cubrir necesidades industriales constantes sin respaldo.

Para avanzar hacia una mayor electrificación, es necesario invertir masivamente en redes y reducir los plazos de tramitación de permisos. Barrero coincide en que se necesita una actuación integral que incluya incentivos a la demanda y una ejecución ágil de proyectos. Resolver los cuellos de botella vinculados a la burocracia es tan importante como construir las nuevas instalaciones.

Finalmente, se recomienda diversificar hacia otras fuentes de descarbonización como bioenergías y combustibles sintéticos. Esta estrategia permitiría un mayor aprovechamiento de los recursos y las infraestructuras disponibles, ofreciendo flexibilidad a economías dependientes de fósiles como Europa y España. La coherencia entre el objetivo de renovables y el incremento de la demanda eléctrica es clave para el éxito a largo plazo.