Julia Klöckner destaca el modelo español VioGén y Pacto de Estado como referencia europea. Se recuerdan 47 víctimas mortales en 2026 mientras se analizan las medidas preventivas y de protección.

El 25 de noviembre de 2026 marca el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha de profunda reflexión y memorial en España. Durante esta jornada, se honra la memoria de las 47 mujeres que perdieron la vida en el país durante el año 2026 a manos de sus parejas o exparejas. Estas cifras trágicas subrayan la urgencia de mantener los mecanismos de alerta y protección vigentes.

Reconocimiento alemán al modelo español de protección

La presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, ha elogiado públicamente el enfoque implementado por España, describiéndolo como un modelo de referencia en la lucha contra la violencia machista. Klöckner ha destacado que España es el cuarto país europeo con los mejores indicadores en este ámbito, a pesar de las dificultades persistentes. La legisladora alemana ha expresado su intención de que Alemania replique el sistema de protección VioGén y el Pacto de Estado español como estrategias efectivas.

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Klöckner ha subrayado la importancia de aprender de las experiencias exitosas de otros naciones para fortalecer las propias políticas de seguridad. Ha afirmado que no deben ser las víctimas quienes se sientan avergonzadas, sino los agresores que cometen estos crímenes. Su intervención se realizó vistiendo un vestido naranja, color simbólico asociado a la campaña de concienciación y acción contra la violencia contra las mujeres que se conmemora el 25 de cada mes.

La realidad cotidiana y la prevención desde las aulas

Antes de invitar a la asamblea a guardar un minuto de silencio, la política alemana ha destacado la magnitud del problema mediante un cálculo impactante. Ha señalado que cinco horas y 42 minutos sería el tiempo total de silencio si se dedicara un minuto a cada feminicidio registrado el año pasado. Este dato ilustra que casi cada día muere una mujer o niña de forma violenta en Alemania, siendo el agresor una figura cercana como un marido, un exnovio o un hermano.

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Sin embargo, el asesinato representa solo la punta del iceberg de una problemática más vasta. La violencia contra las mujeres comienza mucho antes en la vida cotidiana, manifestándose en letras de canciones misóginas o la difusión de pornografía creada con inteligencia artificial. También se evidencia en amenazas de violación en la red y en los juicios sociales a las mujeres por su forma de vestir o por no tener hijos, aspectos que Klöckner ha condenado firmemente sin permitir descuentos culturales o religiosos.

Mecanismos de alerta y canales de atención inmediata

El sistema español incluye el teléfono 016, que ofrece atención continua a las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes. Complementariamente, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp al número 600000016 permiten contactar con servicios de apoyo. Para los menores de edad, existe un canal específico a través de la Fundación ANAR al 900 20 20 10.

En situaciones de peligro inminente, se recomienda contactar directamente al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si la llamada no es posible, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta a la Policía con geolocalización en tiempo real. Este dispositivo técnico es una herramienta clave para la protección inmediata de las víctimas en contextos de emergencia.

Contexto político y desafíos pendientes

A pesar del reconocimiento internacional al modelo español, persisten debates políticos internos sobre la aplicación de estas leyes. Partidos como el PP y Vox han sido criticados por utilizar el tema de la violencia machista como arma electoral contra el PSOE, mientras que simultáneamente se cuestionan sus posturas sobre la gobernanza. El presidente del Gobierno ha respondido a estas maniobras políticas destacando el nerviosismo de sus oponentes.

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Mientras tanto, la sociedad civil y las instituciones continúan trabajando para erradicar estas violencias. El reconocimiento de Julia Klöckner al Bundestag refuerza la idea de que la protección de las mujeres es una prioridad transnacional. La combinación de prevención educativa, seguimiento judicial y respuesta policial rápida sigue siendo la estrategia principal para reducir la mortalidad femenina en España y Europa.