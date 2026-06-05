España recuento de 15 millones de mascotas: perros más populares y evolución del cuidado animal

El Ministerio de Derechos Sociales publicó su primer estudio oficial, que confirma la presencia de más de 15 millones de animales de compañía en hogares españoles, con perros y gatos las especies más comunes. Se destaca el crecimiento del número de mascotas, la distribución territorial y la normativa a nivel nacional para su protección.

El reciente estudio oficial del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 revela que España alberga más de quince millones de animales de compañía, cifra que se desprende de las inscripciones en los registros autonómicos.

Según el informe, la cifra se sitúa en 15.171.569 mascotas, con la figura del perro, que encabeza la lista con más de siete millones y medio de ejemplares registrados, representando el 50% del total. A la segunda posición llegan los gatos, con 5.619.967 animales autorizados, constituyendo un 37% de la población canina y felina. Otros animales de compañía, como conejos, aves, reptiles y tortugas, suman 1.988.708 ejemplares, lo que equivale al 13% del total.

El informe destaca que la elección del animal de compañía está evolucionando y el número de hogares que deciden acoger a una mascota ha crecido en un 14% desde 2021, alcanzando 3,3 millones de registros en los últimos años. En cuanto al panorama territorial, Cataluña lidera con casi 2 millones de mascotas registradas, seguida de la Comunidad de Madrid con 1,9 millones y la Comunidad Valenciana con 1,5 millones.

El documento fue presentado por José Ramón Becerra, Director General de Derechos de los Animales, y se hizo pública en el Consejo Estatal de la Protección Animal en Madrid. Este organismo interinstitucional tiene la misión de orientar las políticas públicas en beneficio del bienestar animal.

Además del análisis estadístico, el Ministerio ha anunciado que continuará trabajando en la Elaboración de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal, así como en la creación de protocolos de respuesta ante emergencias y catástrofes que involucren a los animales de compañía. Este trabajo se desarrollará en colaboración con otras entidades, como el Ministerio del Interior y sus instancias de Protección Civil y Emergencias, con el objetivo de conformar planes integrales que respeten tanto a los habitantes humanos como a los animales domésticos, en consonancia con las disposiciones de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.

Finalmente, la presencia de millones de mascotas en las viviendas españolas plantea demandas de regulación y cuidado que el gobierno pretende atender con una visión de sostenibilidad, adaptación al cambio demográfico y a las nuevas tendencias sobre convivencia animal. A través de políticas más robustas, se espera ofrecer un entorno más equilibrado y saludable, en beneficio tanto de los animales como de la sociedad.

Este pronunciamiento, la apertura de la Estadística Nacional, la atención a los casos de emergencia y el código de bienestar animados marcarán el rumbo de la protección animal en España durante los próximos años





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