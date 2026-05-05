España recibe al crucero con brote de hantavirus tras petición de la OMS y la UE

El Gobierno español acepta acoger el crucero afectado por un brote de hantavirus tras la solicitud de la OMS y la UE, mientras Cabo Verde niega el acceso por motivos de seguridad. Las Islas Canarias serán el destino final del buque, donde se implementarán protocolos sanitarios especiales para evitar contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con la Unión Europea, ha instado al Gobierno de España a recibir al crucero afectado por un brote de hantavirus, invocando el cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario.

Según un comunicado del Ministerio de Sanidad, tras la evacuación de los enfermos, el buque continuará su trayecto hacia las Islas Canarias, donde se espera que llegue en los próximos tres o cuatro días. Esta decisión se ha tomado tras una carta enviada por el presidente de la OMS, Tedros Adhanon, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que se señala que Cabo Verde no cuenta con la capacidad necesaria para manejar esta situación.

Por tanto, las Islas Canarias, al ser el lugar más cercano con las infraestructuras adecuadas, han sido designadas como destino final del crucero. No obstante, las autoridades de Cabo Verde han manifestado su disposición para facilitar la evacuación aérea de los afectados, tras negar el acceso al puerto de Praia por motivos de seguridad pública nacional, según informa EFE.

El ministerio de Mónica García ha destacado que España tiene una obligación moral y legal de asistir a los pasajeros, entre los que hay varios ciudadanos españoles. Además, se ha asegurado que la atención médica y los traslados se llevarán a cabo en espacios y transportes especialmente habilitados para evitar cualquier contacto con la población local y garantizar la seguridad del personal sanitario.

El Gobierno español ha anunciado que dará a conocer un protocolo de actuación en cuanto sea definido por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), y mantendrá informada a la población sobre su implementación. La OMS ha subrayado que un desembarco rápido de los pasajeros reducirá las posibilidades de nuevos contagios y minimizará el impacto psicológico en los afectados.

En un comunicado emitido este martes, la organización confirmó que el número de personas posiblemente afectadas ha aumentado de seis a siete, con un balance de tres fallecidos, un caso grave y tres pacientes con síntomas leves





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