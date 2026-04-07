El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, explica la decisión de España de no asistir a la cumbre convocada por el Reino Unido sobre el estrecho de Ormuz, priorizando la desescalada y la negociación en el conflicto con Irán. La posición española, contraria a la intervención militar, es aplaudida internacionalmente.

Para tranquilidad de todos, el ministro de Asuntos Exteriores de España , José Manuel Albares , ha reiterado la postura del país ante la reciente cumbre convocada por el Reino Unido en Londres. Albares ha confirmado que España fue invitada a participar en la reunión, pero decidió no asistir, argumentando que su objetivo principal es la desescalada del conflicto y la promoción de la negociación .

La decisión se basa en la firme convicción de no emprender acciones que puedan agravar la situación actual y evitar cualquier escenario que implique una escalada en la guerra. España mantiene una postura de cautela y prudencia, priorizando la diplomacia y la búsqueda de soluciones pacíficas. La cumbre, que tuvo lugar el pasado jueves y fue presidida por la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, reunió a representantes de más de cuarenta países. El propósito principal de la cumbre era evaluar medidas diplomáticas y políticas para abordar el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el suministro global de petróleo, afectada por el conflicto con Irán. Los asistentes debatieron sobre el impacto del cierre del estrecho, la necesidad urgente de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional y la firme determinación internacional de lograr la reapertura de la vía. La ausencia de España en esta cumbre refleja la postura del país de no apoyar iniciativas que puedan conducir a una intervención militar o de seguridad, tal como lo explicó el ministro en una entrevista en televisión. El ministro Albares enfatizó que España no participará en ninguna reunión que pueda desembocar en un conflicto mayor y que no contribuye a acciones que puedan aumentar el esfuerzo bélico, en un conflicto que considera sin objetivos claros y con consecuencias graves. El estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo a nivel mundial, ha sido objeto de tensiones significativas debido al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, lo que ha llevado a la búsqueda de soluciones internacionales para garantizar la seguridad del transporte marítimo y la estabilidad de la región. \La posición de España, contraria a la intervención militar, ha sido ampliamente reconocida y aplaudida por la comunidad internacional, especialmente en el mundo árabe. Albares ha destacado que la política exterior española, basada en la diplomacia y la búsqueda de soluciones pacíficas, ha sido fundamental para preservar la dignidad de Europa. Según el ministro, las relaciones de amistad y cooperación con países como Marruecos y Argelia, así como los acuerdos sobre Gibraltar y la cooperación con Francia, son ejemplos concretos del éxito de la política exterior española, que busca la estabilidad regional y el bienestar de sus ciudadanos. El ministro ha defendido la política exterior española, destacando el reconocimiento internacional y los beneficios derivados de las relaciones diplomáticas y de cooperación. El ministro ha reafirmado que la política exterior de España se basa en la desescalada, la negociación y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. La reunión técnica que continuó este martes, en parte presencial y en parte telemática, se centró en evaluar cómo mantener la seguridad del transporte marítimo a largo plazo, incluyendo la posible consideración del envío de efectivos para la limpieza de minas en el estrecho de Ormuz. La ausencia de Estados Unidos y la participación de países como Francia, Alemania, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile y Emiratos Árabes Unidos en la cumbre, demuestran la complejidad del escenario geopolítico y la necesidad de una respuesta internacional coordinada. \La postura de España en este conflicto se basa en la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región, evitando cualquier acción que pueda exacerbar las tensiones y promover la violencia. El ministro Albares ha reiterado la importancia de la diplomacia y la negociación como herramientas fundamentales para resolver los conflictos y garantizar la seguridad del transporte marítimo internacional. España, al no participar en la cumbre de Londres, ha reafirmado su compromiso con la desescalada y la búsqueda de soluciones pacíficas, evitando cualquier acción que pueda contribuir a una escalada del conflicto. La decisión de España de no asistir a la cumbre en Londres, refleja la firme convicción del gobierno español de no participar en ninguna acción que pueda escalar el conflicto en el estrecho de Ormuz y en la región en general. El ministro Albares ha enfatizado la importancia de la prudencia y la diplomacia en la gestión de los conflictos internacionales, buscando siempre soluciones pacíficas y evitando cualquier acción que pueda contribuir a la escalada de la violencia





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