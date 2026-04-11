España rechaza acusaciones de antisemitismo de Israel y reafirma su compromiso con la lucha contra el odio

El Gobierno español responde a las acusaciones de antisemitismo de Israel tras la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga, reafirmando su compromiso con la lucha contra el odio y la protección de la comunidad judía. La tensión diplomática aumenta con las críticas españolas a la situación en Gaza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha respondido 'con contundencia' a la 'acusación insidiosa' de antisemitismo por parte del Gobierno de Israel . El Ejecutivo español, bajo la dirección de José Manuel Albares, reitera su compromiso inquebrantable en la lucha contra el antisemitismo y todas las formas de odio y discriminación, sin excepción alguna.

Fuentes del ministerio enfatizan la adhesión del Gobierno a un 'principio transversal e irrenunciable': la condena absoluta de cualquier discurso de odio, ya sea por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o de cualquier otra índole. Esta firme postura surge en respuesta a las recientes acusaciones de Israel, que convocaron a la encargada de negocios de España en el país hebreo, la máxima representación diplomática española tras la retirada de la embajadora, para expresar su desaprobación. El detonante de esta controversia fue la quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en El Burgo, Málaga, durante la celebración de la 'Quema de Judas' el Domingo de Resurrección, el pasado 5 de abril. El Gobierno de Pedro Sánchez destaca la aprobación en 2023 de la primera estrategia nacional contra el antisemitismo de España, el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, que considera un hito en la sistematización de políticas públicas en este ámbito. El Ministerio de Exteriores también subraya su 'relación constante y fluida con las comunidades judías' en España, con quienes Albares ha mantenido múltiples encuentros, y que se materializa en la concesión de la nacionalidad española a más de 72.000 sefardíes. Además, se resalta el refuerzo 'significativo' de las medidas de seguridad para proteger a la comunidad judía, especialmente en sinagogas, centros educativos, espacios comunitarios y representaciones diplomáticas, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos, sin importar su religión u origen. España reafirma sus profundos lazos históricos y humanos con el pueblo judío, según declaraciones oficiales. La reacción israelí, previa a la respuesta española, se manifestó a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores israelí en redes sociales, donde se acusó a España de antisemitismo y se convocó a la representante española. Este comunicado atribuyó el supuesto odio antisemita a la 'incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez'. Los hechos criticados se relacionan con la Quema de Judas en El Burgo, donde un muñeco de siete metros de altura, con la apariencia de Netanyahu, fue quemado con casi 14 kilos de pólvora ante una multitud de 2.000 personas. La alcaldesa de El Burgo explicó que la quema simbolizaba un mensaje de rechazo a la guerra y al genocidio. La reprimenda a la encargada de negocios española siguió a las acusaciones del primer ministro israelí, quien acusó a España de librar una 'guerra diplomática' contra Israel, refiriéndose a las críticas del Gobierno español sobre el conflicto en Gaza, donde el ejército israelí ha causado la muerte de más de 72.000 personas, y a la condena de la guerra en Irán y Líbano. Previamente, Israel había anunciado la expulsión del representante español del centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, ubicado en Kiryat Gat, en el sur de Israel. Paralelamente, aunque sin establecer una conexión directa, el presidente Pedro Sánchez instó a sus socios de la Unión Europea a ser coherentes con la defensa del derecho humanitario y a suspender el acuerdo de asociación con Israel, subrayando la importancia de evitar una situación similar a la de Gaza en Líbano. La escalada de tensiones diplomáticas refleja las profundas divisiones en torno al conflicto palestino-israelí y sus implicaciones geopolíticas, poniendo de manifiesto la complejidad de las relaciones internacionales y la necesidad de un diálogo constructivo para la búsqueda de la paz y la justicia





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