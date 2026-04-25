España Reafirma su Compromiso con la OTAN y la Paz Mientras Critica Pactos de Derecha

El ministro Félix Bolaños defiende la posición de España como socio fiable en la OTAN, responde a informes sobre posibles suspensiones y critica el pacto PP-Vox en Aragón, además de abordar el caso de un juez cuestionado por sus declaraciones sobre violencia machista. Se presentan las becas SERE 2026 para futuros operadores jurídicos.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , ha reafirmado la posición de España como un socio confiable en el escenario internacional, respondiendo a informes que sugieren que la administración Trump consideró su suspensión de la OTAN .

Estas declaraciones se produjeron durante la presentación de la nueva campaña de las becas SERE 2026, destinadas a apoyar a jóvenes que aspiran a convertirse en jueces, fiscales, abogados del Estado o letrados de la administración de justicia. Bolaños enfatizó que el gobierno actual no alberga preocupación alguna respecto a la situación de España dentro de la OTAN, subrayando su compromiso inquebrantable con la paz y el multilateralismo como pilares fundamentales de su política exterior.

El ministro describió una clara diferencia entre la postura actual del gobierno y la situación que encontró al llegar al poder en 2018, cuando, según sus palabras, España carecía de voz e influencia en los asuntos internacionales, limitándose a un papel secundario. Ha destacado que el gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado activamente para revertir esta situación, promoviendo activamente la paz y el multilateralismo en la arena global.

Además de abordar la cuestión de la OTAN, Bolaños aprovechó la ocasión para criticar duramente el pacto entre el Partido Popular (PP) y Vox en Aragón, que permitió la investidura de Jorge Azcón como presidente regional. Calificó este acuerdo como una vergüenza para España, argumentando que vulnera derechos fundamentales de manera similar a lo que ocurre en regímenes dictatoriales.

Según el ministro, la alianza PP-Vox representa una visión de España sometida a los intereses de los poderosos y anclada en un pasado obsoleto, en contraste con las políticas de justicia social, la lucha contra el cambio climático y la defensa de la paz impulsadas por el gobierno de Sánchez. Bolaños argumentó que el pacto en Aragón es un claro ejemplo de cómo la derecha busca socavar los avances sociales y democráticos logrados en los últimos años.

Subrayó la importancia de defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y condenó cualquier intento de retroceder en este ámbito. El ministro también hizo referencia a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la independencia del poder judicial, en un contexto marcado por las tensiones políticas y las controversias en torno a la justicia.

Finalmente, Bolaños se pronunció sobre el expediente abierto contra un juez por la ministra de Igualdad, a raíz de unas declaraciones polémicas sobre los procedimientos judiciales en casos de violencia machista. El ministro defendió las medidas de apoyo a las mujeres que se enfrentan a estos procesos, distanciándose claramente de las afirmaciones del juez, quien cuestionó las supuestas ventajas que tienen las víctimas.

Bolaños reiteró el compromiso del gobierno con la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos de las mujeres, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar. En este sentido, el ministro enfatizó la importancia de una justicia sensible y respetuosa con las víctimas, que tenga en cuenta las particularidades de los casos de violencia machista.

La presentación de las becas SERE 2026, por tanto, se convirtió en un escenario para abordar una amplia gama de temas de actualidad, desde la política exterior hasta la justicia y la igualdad de género, reflejando la complejidad y la diversidad de los desafíos que enfrenta España en el siglo XXI. El gobierno, según las palabras de Bolaños, está decidido a afrontar estos desafíos con determinación y compromiso, defendiendo los valores democráticos y promoviendo el progreso social





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