España reabre su embajada en Irán y condena los ataques en Líbano

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, anuncia la reapertura de la embajada en Irán y condena los ataques israelíes en Líbano, buscando la paz y estabilidad en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , anunció este jueves la reapertura de la Embajada de España en Irán , una decisión estratégica destinada a fomentar un alto el fuego duradero en la región. La medida, que se produce tras la evacuación del personal diplomático y el cierre temporal de la embajada por motivos de seguridad, busca contribuir activamente a la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.

“Dada la nueva situación y que tenemos dos semanas por delante, he dado instrucciones al embajador en Teherán para que regrese, se vuelva a poner al frente y reabra la Embajada y que nos sumemos, desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz”, declaró el ministro ante el Congreso. Esta reapertura se interpreta como un gesto de compromiso y un intento de utilizar la presencia diplomática para facilitar el diálogo y la mediación entre las partes en conflicto. La decisión se basa en la evaluación de la situación actual y en la creencia de que la diplomacia puede desempeñar un papel crucial en la estabilidad regional.\El ministro Albares también aprovechó la ocasión para abordar la preocupante situación en Líbano, donde los recientes ataques israelíes han dejado un rastro de víctimas y destrucción. Condenó enérgicamente los ataques “brutales e indiscriminados” de Israel, calificándolos de “auténtica vergüenza para la conciencia de toda la humanidad”. Subrayó que, aunque España ya había planteado la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, esta medida cobra aún más relevancia a la luz de las últimas violaciones del derecho internacional. Albares reafirmó el compromiso de España con la paz y la justicia, instando a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para lograr un alto el fuego y proteger a la población civil libanesa. El ministro español ha mantenido conversaciones con varios homólogos de la región, incluyendo a los ministros de Exteriores de Pakistán, Omán, Qatar, Bahréin y Kuwait, así como con el ministro libanés, Youssef Raggi, para coordinar esfuerzos y mostrar solidaridad.\La reapertura de la embajada española en Teherán ha generado reacciones encontradas. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó a España de ir “de la mano” del régimen iraní. Albares respondió a estas críticas defendiendo la decisión como una “apuesta por la paz” y reiterando la necesidad de apoyar la búsqueda de soluciones pacíficas en todos los foros posibles. Además, el ministro abordó las preocupaciones sobre la seguridad del paso de buques por el estrecho de Ormuz, instando a Irán a garantizar un paso “libre y seguro”. Albares también desmintió la información de The Wall Street Journal sobre un posible cierre de bases estadounidenses en España, asegurando que los contactos bilaterales sobre el uso de las bases de Rota y Morón son permanentes y que ambas instalaciones militares operan con normalidad. La reapertura de la embajada y las declaraciones del ministro reflejan la compleja diplomacia que España está llevando a cabo en la región, buscando la paz y la estabilidad a través del diálogo y la cooperación internacional





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