España propondrá a la UE romper el Acuerdo de Asociación con Israel

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España presentará una propuesta formal ante la Unión Europea para romper el Acuerdo de Asociación con Israel, argumentando que un gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa. La medida busca detener los conflictos en Oriente Medio y se alinea con una iniciativa ciudadana europea que ya ha superado el millón de firmas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , anunció este domingo que el Ejecutivo propondrá formalmente a la Unión Europea la ruptura del Acuerdo de Asociación con Israel . Esta contundente medida, según explicó Sánchez, se fundamenta en la convicción de que cualquier gobierno que vulnere el derecho internacional no puede mantener la condición de socio del bloque comunitario.

Sánchez detalló que la propuesta se presentará el próximo martes y subrayó que esta iniciativa no nace de una hostilidad hacia el pueblo israelí, sino de un desacuerdo profundo con las acciones de su gobierno actual. En este sentido, afirmó que aquellos que incumplen las normativas internacionales y, por ende, los principios y valores intrínsecos a la Unión Europea, pierden su legitimidad para ser considerados socios de la UE.

El jefe del Ejecutivo hizo estas declaraciones durante un acto del PSOE celebrado en Gibraleón, Huelva, donde estuvo acompañado por María Jesús Montero, vicesecretaria general de los socialistas, secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Sánchez adelantó que buscará el respaldo de los demás estados miembros de la UE, enfatizando que esta postura trasciende las divisiones ideológicas entre izquierda y derecha. Además, hizo un llamado urgente a poner fin a los conflictos en Oriente Medio y a frenar las acciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Calificó la guerra en curso como un 'inmenso error' que no solo ha causado la pérdida de innumerables vidas humanas, sino que también ha provocado millones de desplazamientos de población en toda la región y ha generado pérdidas económicas billonarias. Estas pérdidas, advirtió, afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos y las familias de España y otros países. Por ello, instó a los responsables de iniciar este conflicto a detenerlo y a actuar para detener a Netanyahu.

Esta propuesta de España llega en un momento significativo, pues el pasado martes, 14 de abril, una Iniciativa Ciudadana Europea superó el millón de firmas. Dicha iniciativa, impulsada por la Alianza Europea de Izquierdas, solicita la suspensión total del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.

La iniciativa aún tiene hasta enero para seguir sumando apoyos, habiendo superado ya el umbral mínimo de 1.130.000 firmas en al menos 11 estados miembros. Ahora, la Comisión Europea deberá verificar la validez de estas firmas y, de confirmarse que se cumplen los requisitos, el Ejecutivo comunitario tendrá un plazo de seis meses para responder y anunciar las medidas que considerará oportunas.

La decisión de España busca catalizar una reflexión europea sobre la coherencia de sus relaciones exteriores con sus propios principios fundacionales





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