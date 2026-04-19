España propondrá a la UE romper el acuerdo con Israel por violar el derecho internacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que España presentará una propuesta ante la Unión Europea para romper el Acuerdo de Asociación con Israel. Sánchez argumentó que un gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa y pidió el fin de la guerra en Oriente Medio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha comunicado una decisión trascendental que busca modificar la relación de Europa con Israel . Este domingo, desde Gibraleón (Huelva), en un acto del PSOE acompañado por María Jesús Montero, Sánchez anunció que el próximo martes, el Ejecutivo español elevará a la Unión Europea una propuesta formal para romper el Acuerdo de Asociación vigente con Israel .

La justificación principal de esta contundente medida radica en la firme convicción del Gobierno español de que aquel país que sistemáticamente viola el derecho internacional, y por ende los principios y valores fundamentales de la Unión Europea, no puede ser considerado un socio de la comunidad continental. Sánchez fue enfático al afirmar: Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE.

A pesar de la dureza de la propuesta, el presidente quiso matizar que esta acción no nace de una animadversión hacia el pueblo de Israel, sino de un desacuerdo profundo con las políticas y acciones emprendidas por su actual gobierno. Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno, recalcó.

La iniciativa española busca obtener el respaldo del resto de los países miembros de la UE, y Sánchez la ha enmarcado como una medida que trasciende las divisiones ideológicas, declarando que no es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de principios fundamentales. El mandatario español también aprovechó su intervención para hacer un llamado vehemente a la paz en Oriente Medio y criticar duramente la conducción del conflicto por parte del gobierno israelí. Pidió detener la guerra, que describió como un inmenso error con consecuencias devastadoras en términos de vidas humanas, desplazados y pérdidas económicas a nivel global y en el bolsillo de los ciudadanos de su país. Pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu, aseveró con firmeza.

Esta iniciativa española no surge en un vacío, sino que coincide con un creciente clamor ciudadano en Europa. El pasado martes, 14 de abril, una Iniciativa Ciudadana Europea alcanzó la cifra de un millón de firmas de ciudadanos europeos que solicitan la suspensión total del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel. Esta iniciativa, impulsada por la Alianza Europea de Izquierdas, ha superado ya el umbral mínimo necesario para su consideración por parte de las instituciones europeas, habiendo recogido más de 1.130.000 apoyos en al menos 11 Estados miembros. Ahora, la Comisión Europea deberá verificar estas firmas y, en caso de confirmarse el cumplimiento de los umbrales, tendrá un plazo de seis meses para responder y detallar las medidas que, en su caso, se adoptarán.

La reacción del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, no se hizo esperar. Este domingo, el ministro cargó contra Pedro Sánchez, calificando su postura de hipócrita y comparándola con relaciones de España con regímenes como Turquía, Venezuela o Irán, a los que acusó de violar derechos humanos. Sa'ar llegó a asegurar que el gobierno español se ha dedicado a difundir antisemitismo, un señalamiento que ha sido negado categóricamente por el Gobierno español en ocasiones anteriores. Añadió que no tienen nada contra los ciudadanos de España, sino contra el doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez, enfatizando que las acusaciones de antisemitismo sin fundamento no son nuevas por parte de su gobierno.

El contexto de esta fuerte declaración se produce después de que la localidad de El Burgo utilizara la figura de Netanyahu para su tradicional 'Quema de Judas' de este año, un evento que fue duramente criticado por Israel





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