España presiona a Israel e Irán en una jornada de tensiones diplomáticas liderada por José Manuel Albares

El ministro de Asuntos Exteriores convoca a diplomáticos de Israel e Irán para exigir la liberación de un activista español detenido en una flotilla humanitaria y la soltura de la Nobel Narges Mohammadi.

El Gobierno de España ha intensificado sus acciones diplomáticas en el escenario internacional, marcando una jornada de alta tensión en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El ministro José Manuel Albares ha tomado medidas contundentes al convocar, por segunda ocasión, a la encargada de negocios de Israel en suelo español. El objetivo primordial de este encuentro ha sido exigir la liberación inmediata del activista español Saif Abukeshek, quien se encuentra actualmente bajo custodia israelí.

Este ciudadano de nacionalidad española y origen palestino fue detenido tras su participación en la Global Sumud Flotilla, una iniciativa de carácter pacífico y humanitario que tenía como meta llevar ayuda esencial a la Franja de Gaza. El incidente ocurrió la semana pasada, cuando las fuerzas israelíes interceptaron las embarcaciones en aguas internacionales, específicamente cerca de las costas de Grecia, a una distancia considerable de la zona de conflicto.

En total, aproximadamente 175 activistas fueron arrestados, y aunque algunos han sido liberados, Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila permanecen detenidos. El Gobierno español ha calificado el abordaje de las naves como un acto ilegal e inadmisible, subrayando que se ha producido una vulneración flagrante del derecho internacional.

Albares ha insistido en que España no dudará en actuar con firmeza para garantizar la seguridad y protección de sus conciudadanos en el extranjero, asegurando que el detenido ha contado con toda la asistencia consular necesaria y que se mantiene un contacto fluido con su entorno familiar. Paralelamente a la crisis con Israel, el ministro Albares ha expandido su agenda de protestas diplomáticas hacia la República Islámica de Irán.

Durante la misma jornada, se ha convocado al embajador iraní en España para manifestar la profunda preocupación del Estado español respecto a la situación de Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Mohammadi se encuentra actualmente encarcelada y su estado de salud se ha deteriorado críticamente, lo que ha llevado a España a exigir que reciba atención médica urgente y, fundamentalmente, que sea liberada de inmediato.

Además de este caso humanitario, la convocatoria diplomática también ha servido para protestar por los recientes ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos. En su intervención, Albares ha planteado una reflexión global, conectando los sucesos en Oriente Medio con conflictos en Ucrania, Sudán, Groenlandia y Cuba. Según el ministro, estos focos de tensión no son eventos aislados, sino que forman parte de una lucha global donde se decide el futuro de la humanidad.

Para el Ejecutivo español, la elección es clara: el camino debe ser el de la democracia, el respeto a la ley, los derechos humanos y el diálogo, rechazando tajantemente la violencia, el abuso de poder y la arbitrariedad. El ministro ha reafirmado el compromiso histórico de España con el pueblo palestino, asegurando que ningún otro gobierno ha realizado tantos esfuerzos por Palestina en los últimos tiempos.

La repercusión de estas acciones ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde se ha celebrado un pleno extraordinario solicitado por diversos grupos parlamentarios, entre ellos Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís. Durante el debate, la postura del Gobierno ha sido duramente cuestionada por el Partido Popular.

El diputado Carlos Floriano ha denunciado lo que considera un doble rasero en la política exterior de Pedro Sánchez, comparando la vehemencia con la que se actúa frente a Israel con la supuesta pasividad en los casos de ciudadanos españoles detenidos en Venezuela o Guinea Ecuatorial. Según la oposición, la credibilidad del Gobierno se ve comprometida cuando decide intervenir en ciertos conflictos mientras ignora otros.

Por otro lado, representantes de EH Bildu y Sumar han señalado que los ataques de Israel contra misiones humanitarias no son hechos aislados, sino que reflejan un sentimiento de impunidad por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Especialmente, el diputado Oskar Matute ha instado a los Estados europeos a ir más allá de las protestas diplomáticas y trabajar activamente en la apertura de un corredor humanitario real hacia Gaza.

Matute ha calificado la posición de España como éticamente correcta e incluso estética, pero ha advertido que carece de efectividad real en el terreno, exigiendo medidas mucho más drásticas y coordinadas a nivel continental para detener el sufrimiento de la población civil palestina





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