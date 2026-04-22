España prepara la mayor reforma de su historia en servicios digitales: Internet garantizado a 100 Mbps

El Gobierno propone una reforma integral del Servicio Universal de Telecomunicaciones que elevará la velocidad mínima de conexión a 100 Mbps y extenderá bonos sociales a 800.000 hogares.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, bajo la dirección de Óscar López, ha dado un paso decisivo hacia la modernización de las telecomunicaciones en España. La apertura del trámite de audiencia pública para el nuevo Real Decreto que regula el Servicio Universal de Telecomunicaciones marca un antes y un después en los derechos digitales de los ciudadanos. La medida más ambiciosa de este proyecto es el incremento drástico de la velocidad mínima de conexión a Internet para los hogares, que pasará de los obsoletos 10 Mbps a unos competitivos 100 Mbps.

Si esta normativa se consolida, España se posicionaría como la nación pionera en Europa al incluir esta alta capacidad técnica dentro del catálogo de servicios básicos garantizados por la legislación nacional, asegurando que el progreso digital llegue a todos los rincones del territorio, independientemente de la lejanía geográfica o la densidad poblacional de los municipios. El cambio de paradigma no se limita únicamente a la velocidad de descarga, sino que transforma profundamente la estructura del mercado. Históricamente, Telefónica ha ostentado el papel de operador designado para garantizar esta cobertura obligatoria, pero el nuevo texto legislativo propone descentralizar esta responsabilidad.

A partir de 2027, todos los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a ofrecer el servicio universal dentro de sus respectivas áreas de cobertura. Esta transición es posible gracias a la consolidación de infraestructuras críticas, como el despliegue masivo de fibra óptica, la expansión de la tecnología móvil 5G y las mejoras en las soluciones satelitales que ya permiten una conectividad de alta calidad en casi cualquier punto del país. Al eliminar la exclusividad de Telefónica, el Gobierno busca fomentar una mayor libertad de elección para los usuarios, permitiendo que la competencia entre empresas se traduzca en una mayor eficiencia y capilaridad en el acceso a los servicios básicos.

En el ámbito de la justicia social, el proyecto incluye un paquete de medidas destinadas a reducir la brecha digital y económica. La extensión del bono social a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y la imposición de un descuento obligatorio del 25 por ciento en las tarifas para hogares con rentas bajas son ejes fundamentales de esta reforma. Se estima que esta política proteja a cerca de 800.000 familias, garantizando que el acceso a la red no dependa del nivel de ingresos. Asimismo, la normativa pone el foco en la inclusión real mediante la accesibilidad: las compañías deberán ofrecer terminales adaptados para personas con discapacidad y, antes de junio de 2027, el sistema de emergencias 112 y todos los operadores deberán integrar el texto en tiempo real. Estas medidas aseguran que el derecho a la comunicación sea universal, integrador y tecnológicamente avanzado, marcando una hoja de ruta clara para la transición digital de España hasta el 2027 y más allá.





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