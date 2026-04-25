España podría perder 20.000 millones de fondos Next Generation por la lentitud en su ejecución

La Comisión Europea rechaza una prórroga para gastar los fondos europeos, lo que pone en riesgo el Plan de Recuperación de España y podría afectar al gasto en Defensa y otros proyectos clave.

El Gobierno español enfrenta la posibilidad de perder al menos 20.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation, tras la negativa de la Comisión Europea a extender el plazo para su ejecución.

Esta cifra representa el 1,17% del Producto Interno Bruto (PIB) anual de España y podría haber sido destinada a alcanzar el 5% del gasto en Defensa nacional requerido por la OTAN. La situación plantea serias preocupaciones sobre el futuro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, un proyecto ambicioso que, tras cinco años de implementación, corre el riesgo de no cumplir sus objetivos debido a deficiencias en el diseño de sus programas principales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado una prórroga de un año y una flexibilización de las reglas fiscales, justificando la petición con la inestabilidad económica derivada de la guerra en Irán y su impacto en los precios de los combustibles. Sin embargo, la Comisión Europea ha rechazado esta solicitud, argumentando que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fue concebido como una herramienta temporal para superar la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 y que los plazos de ejecución están estrictamente definidos en la normativa europea.

La Unión Europea asignó a España un total de 163.000 millones de euros durante la pandemia, divididos en 83.000 millones en ayudas directas y 80.000 millones en créditos. El objetivo principal era la reindustrialización de la economía española, enfocándose en cuatro pilares fundamentales: la digitalización, la transición energética, la igualdad de género y la equidad territorial.

No obstante, a tan solo cuatro meses de la fecha límite para el gasto de estos fondos, España ha adjudicado únicamente 67.000 millones en ayudas y movilizado 8.000 millones en créditos. A pesar de haber renunciado a 60.000 millones de préstamos y de haber incorporado otros 10.500 millones al nuevo fondo soberano España Crece, aún quedan 27.700 millones por gastar.

La Comisión Europea ha aceptado recientemente una modificación de 34 hitos del plan Next Generation para facilitar su cumplimiento, pero la fecha tope para la finalización de todos los hitos y objetivos sigue siendo el 31 de agosto de 2026, fecha en la que cualquier cantidad no adjudicada deberá ser devuelta. La lentitud en la adjudicación de las ayudas es un problema persistente.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido el progreso del plan ante la Comisión Mixta de La UE en el Congreso, destacando los resultados positivos y el impacto en la economía española. Sin embargo, los diputados han criticado el ritmo de adjudicación, especialmente considerando la proximidad de la fecha límite.

Según los datos del Ministerio de Economía, hasta el 31 de marzo se habían adjudicado ayudas por un valor de 66.982 millones de euros, dejando pendientes 27.408 millones. Las fuentes internas sugieren que, en el mejor de los casos, se podrían adjudicar unos 7.000 millones adicionales en los próximos meses, lo que implicaría la pérdida de al menos 20.000 millones de euros.

La gestión de estos fondos ha sido cuestionada por su excesiva burocracia, su centralización y la falta de participación de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las empresas. La posibilidad de perder hasta 80.000 millones de euros –incluyendo los créditos renunciados– representa un duro golpe para la economía española y pone en entredicho la eficacia de la estrategia de recuperación post-pandemia





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