España pide suspender el acuerdo con Israel y Netanyahu responde con críticas y expulsión de ayuda humanitaria

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vuelve a solicitar a la UE la suspensión del acuerdo de asociación con Israel debido a las violaciones del derecho internacional. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responde con críticas y anuncia la expulsión de un centro de ayuda humanitaria.

Pedro Sánchez , el presidente del gobierno español, ha reiterado su petición a la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación con Israel . Esta solicitud, realizada este viernes en Barcelona, se basa en la preocupación por las continuas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel , especialmente en el contexto de los recientes conflictos en Gaza y, ahora, en el Líbano .

Sánchez argumenta que Europa debe actuar con coherencia, aplicando los mismos principios que defiende en su postura sobre la guerra en Ucrania. La suspensión del acuerdo, según el presidente, es crucial no solo por coherencia, sino también por empatía hacia las víctimas de los conflictos. España, afirma Sánchez, está dispuesta a liderar este paso junto con otros países europeos, considerando que Israel está atropellando y violando muchos de los términos del acuerdo de asociación. \La respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se ha hecho esperar. Netanyahu ha lanzado duras críticas contra España, acusándola de librar una “guerra diplomática” contra Israel. En un vídeo difundido en redes sociales, Netanyahu ha calificado la postura española de hipócrita y hostil, anunciando la expulsión inmediata del centro Kyriat Gat, un organismo que coordina la entrada de ayuda humanitaria en Gaza a través del paso fronterizo de Rafah. Además, el primer ministro israelí ha acusado a España de “difamar” a su ejército, el cual, según Netanyahu, es el “más moral del mundo”. Esta escalada de tensiones diplomáticas se produce en un momento crítico, mientras Israel continúa los bombardeos en el Líbano, donde las cifras de víctimas superan los 200 muertos y el millar de heridos. Netanyahu ha advertido que cualquier país que ataque a Israel, en lugar de a los regímenes terroristas, pagará un precio inmediato por ello, dejando claro que no tolerará ninguna acción que perciba como hostil o perjudicial para los intereses de su país. \La situación se agrava con el conflicto en el Líbano, donde la escalada de violencia y el aumento de víctimas exigen una respuesta urgente de la comunidad internacional. La postura de España, y la posible suspensión del acuerdo de asociación con Israel, se interpreta como un intento de presionar a Israel para que respete el derecho internacional y cese las acciones que se consideran violatorias de los derechos humanos. La tensión entre ambos países pone de manifiesto las profundas divisiones en la comunidad internacional en relación con el conflicto palestino-israelí y la complejidad de las relaciones diplomáticas en la región. La petición de Sánchez de suspender el acuerdo de asociación con Israel, es un movimiento audaz que puede tener repercusiones significativas en las relaciones bilaterales y en el panorama geopolítico de la zona. La coherencia de la Unión Europea y el papel que asuman sus estados miembros, será crucial para determinar el futuro de la situación





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