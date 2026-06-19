España necesita 750.000 viviendas para cubrir la demanda, según el Banco de España

El déficit de viviendas en España se agrava, con 750.000 unidades faltantes. Los pisos turísticos y la gentrificación elevan los precios. El Banco de España insta a aumentar la oferta.

España atraviesa una crisis habitacional de magnitudes históricas, caracterizada por un desequilibrio profundo entre la oferta y la demanda de viviendas. Según el último informe del Banco de España, el déficit de viviendas se ha disparado hasta las 750.000 unidades, lo que supone un incremento de 150.000 respecto al año anterior.

Esta cifra refleja la incapacidad del mercado para absorber la creciente demanda, alimentada por la formación de nuevos hogares y la evolución demográfica. El director general de Economía del Banco de España, David López Salido, ha subrayado que la situación es crítica y que se requieren medidas urgentes centradas en ampliar la oferta, en lugar de intervenir en la demanda.

En su intervención, López Salido señaló que el déficit seguirá aumentando si no se corrigen las restricciones que limitan la construcción y la disponibilidad de suelo. La falta de vivienda asequible se ha convertido en un problema estructural que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias con menores ingresos, que ven cómo los precios se disparan en las principales ciudades y zonas turísticas. El fenómeno de los pisos turísticos agrava aún más la situación.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en plataformas como Airbnb y Booking se ofertan alrededor de 330.000 viviendas de uso turístico. Estas propiedades, en muchos casos, sustraen del mercado residencial largo plazo miles de inmuebles que podrían destinarse a vivienda habitual. La proliferación de estos alojamientos temporales ha provocado un efecto de gentrificación en barrios enteros, especialmente en centros históricos y zonas costeras, donde los precios se incrementan de forma desproporcionada y la vida comunitaria se degrada.

Los residentes se ven desplazados por flujos turísticos masivos y por la apertura de grandes comercios y servicios orientados al visitante. Aunque desde las administraciones se han planteado regulaciones, como límites a las licencias o tasas turísticas, todavía no se ha logrado un equilibrio que garantice el derecho a la vivienda frente a los intereses del turismo. Paralelamente, el mercado laboral y las condiciones económicas no ayudan.

La creación de nuevos hogares ha sido notable, con 240.000 formados en el último año, pero el parque de viviendas no ha crecido al mismo ritmo. La construcción no logra reponerse tras la crisis de 2008, y la burocracia, la escasez de suelo finalista y los costes de los materiales lastran la producción. El Banco de España estima que el déficit acumulado desde 2021 hasta 2025 oscila entre 400.000 y 450.000 viviendas si no se adoptan medidas correctoras.

López Salido ha reiterado que las intervenciones generales sobre los precios, como los topes al alquiler, no son la solución adecuada, y que se deben aplicar políticas focalizadas para los colectivos más vulnerables, como ayudas directas al alquiler o promoción de vivienda pública. En definitiva, el desafío es mayúsculo: garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos requiere una acción coordinada entre administraciones, promotores y sociedad civil, con un enfoque prioritario en la oferta.

Sin un aumento significativo del número de viviendas disponibles, especialmente las de precio asequible, la crisis habitacional seguirá profundizándose, con consecuencias sociales y económicas cada vez más graves





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