España logra el oro en gimnasia rítmica con dos ejercicios espectaculares

El equipo español, liderado por Alejandra Quereda, consigue la primera plaza en la primera jornada del Mundial gracias a una brillante actuación en los ejercicios de cinco pelotas y tres aros y dos pares de mazas.

El conjunto español de gimnasia rítmica , dirigido por la alicantina Alejandra Quereda , ha conseguido la medalla de oro en la primera jornada del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica , superando a potencias tradicionales como Rusia y Bielorrusia .

Las españolas realizaron dos ejercicios radicalmente distintos que cautivaron a jueces y público. En el ejercicio de cinco pelotas, el equipo abordó una reflexión sobre el paso del tiempo con la música de La Leyenda del Tiempo de Silvia Pérez Cruz, mientras que en la prueba mixta de tres aros y dos pares de mazas ofrecieron una vibrante interpretación con ambiente caribeño.

Ambas actuaciones fueron ejecutadas con gran precisión y obtuvieron puntuaciones muy altas: 28,850 en total, con 28,800 en el segundo ejercicio. Este resultado les permitió arrebatar el liderato a Rusia, que competía sin sanciones por primera vez desde 2022. España se clasificó para las finales de ambos aparatos con la mejor nota, aspirando a repetir el pleno logrado el año pasado en los Europeos de Tallin. Las gimnastas mantienen su ambición de cara a las finales del domingo





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