España se consolida como hub clave para marcas UE en Alicante con 234.368 solicitudes, superando a Francia y Países Bajos.

Las empresas españolas han presentado más de 234.300 solicitudes de marcas europeas desde la creación del sistema en 1996, consolidando a nuestro país como un actor fundamental en la protección de activos intangibles a nivel continental. Este crecimiento sostenido refleja la estrategia de expansión internacional de las compañías nacionales y la relevancia de Alicante como sede administrativa de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, conocida por sus siglas en inglés como Euipo. La gestión de estas marcas se ha convertido en un pilar estratégico para reforzar la presencia de las firmas en el mercado europeo.

Posición Geopolítica de las Marcas Europeas

España acumula un total de 234.368 solicitudes de marca de la Unión Europea, situándose por detrás de Alemania, que lidera el ranking con 507.605 peticiones, e Italia, que registra 261.911. Sin embargo, nuestro país mantiene una posición de fuerza por delante de Francia, con 196.603 solicitudes, y Países Bajos, que cuenta con 114.310 peticiones. Esta distribución demuestra que, aunque no somos los líderes en volumen absoluto, somos una potencia significativa en la gestión de propiedad intelectual dentro del espacio comunitario.

Also read Bonoloto 29N: Cómo jugar, costes y sorteos mientras la política convulsiona España

Evolución Histórica de las Solicitudes

La tendencia ascendente en la protección de marcas es claramente visible a lo largo de las décadas. En 1996, año de inicio del sistema, se presentaron 2.755 solicitudes, frente a las 12.698 registradas en 2025, que fue el último ejercicio completo cerrado. En lo que va de 2026, la Euipo ya contabiliza 10.996 nuevas peticiones de solicitantes españoles, una cifra que apunta a que el volumen podría acercarse o incluso superar al registrado el año anterior. Este avance es significativo en un sistema que ha superado los 3,3 millones de solicitudes acumuladas de marca de la Unión Europea desde su creación.

El Hub Internacional de Alicante

La dimensión internacional de esta protección se vio reforzada en 1994 con el establecimiento de la sede de la Euipo en Alicante, que tramita y administra estos registros. La base de datos de la Euipo permite identificar que las firmas y particulares establecidos en España no solo gestionan solicitudes procedentes de empresas españolas, sino también de grandes compañías internacionales que buscan reforzar su marca en la Unión Europea. Entre los principales países de origen de estas solicitudes destacan China, con 75.732 peticiones representadas desde España; Estados Unidos, con 40.443; Reino Unido, con 14.069; Suiza, con 8.228; y Japón, con 7.741.

Advertisement

Liderazgo Corporativo en la Gestión

Pons IP se corona como la firma con mayor número de marcas europeas solicitadas, con 18.132 peticiones acumuladas desde 1996. Esta firma ocupa la primera posición en el ránking de gestiones, seguida muy de cerca por otra entidad que suma 17.934 peticiones. El despacho internacional cuenta además con una oficina en Alicante, sede de la Euipo, dirigida por profesionales especializados. Por detrás se sitúa una firma vinculada comercialmente con Lidermark, que acumula 15.332 registros y ocupa la cuarta posición, cerrando los cinco primeros puestos otra empresa con 13.841 solicitudes.

Comparativa con Otros Activos Intangibles

Las marcas representan el principal instrumento de protección de la propiedad industrial frente a otras figuras. España acumula 234.368 solicitudes de marca de la Unión Europea, frente a 89.707 solicitudes de diseños comunitarios. Esta diferencia numérica subraya la preferencia de las empresas por proteger sus nombres comerciales y identidades de marca mediante el sistema europeo, consolidando la marca como el activo más valorado en la estrategia de expansión global de las empresas nacionales e internacionales operantes desde territorio español.