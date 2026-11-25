España multiplica por diez su capacidad solar en siete años, reduciendo precios eléctricos. Sin embargo, el apagón de 2025 y la falta de electrificación de sectores críticos amenazan los objetivos climáticos de 2030 y 2040.

La legislatura del Gobierno de coalición en España ha quedado marcada por una dualidad energética sin precedentes. Por un lado, la nación ha absorvido el impacto severo de la destrucción climática con crudeza. Por otro, ha ejecutado una respuesta agresiva ante el avance del cambio climático a través de la transición verde.

Los expertos consultados para este análisis identifican la alta penetración de las energías renovables en el mix eléctrico como el hito fundamental de la política ambiental del Ejecutivo. No obstante, persisten tareas urgentes para alcanzar los compromisos climáticos europeos e internacionales fijados para 2030 y 2040.

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Expansión renovable supera expectativas

La generación eléctrica limpia y la electrificación de usos finales presentan resultados dispares. Xan López, analista del Instituto Meridiano, resume que la generación ha avanzado correctamente, mientras que la electrificación en transporte, industria y hogares muestra un rendimiento irregular o deficiente. Esta comparación resalta el contraste respecto a administraciones precedentes.

Según datos de Red Eléctrica, la cuota de energías limpias en el mix eléctrico ascendió del 38% en 2018 al 55% actual. Durante 2025, se instalaron 11,4 gigavatios de potencia renovable, con 10,2 gigavatios correspondientes a energía fotovoltaica. Este incremento anual registra el máximo histórico de la serie temporal.

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Impulso solar y ahorro económico

La energía solar ha experimentado un crecimiento acelerado. La capacidad instalada pasó de 5.265 megavatios en 2018 a 50.788 megavatios en 2025, multiplicando su tamaño por diez en siete años. Estos datos combinan plantas de suelo y autoconsumo según el informe de la patronal UNEF.

Esta expansión ha generado beneficios económicos tangibles. La Agencia Internacional de la Energía confirma que el despliegue renovable ahorró recursos significativos en la década entre 2015 y 2025. Además, los precios de la electricidad en España se situaron por debajo de la media europea, un hecho destacado por Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

Desafíos tras el apagón de 2025

El apagón del 28 de abril de 2025 cuestionó la fiabilidad del sistema ante picos de demanda. Aunque los informes descartaron el exceso de renovables como causa, el incidente provocó un aumento del uso de centrales de gas. Las emisiones del sector eléctrico subieron un 9,2%, la primera alza desde la pandemia.

Este incremento aleja a España de sus metas en el Plan Nacional de Energía y Clima. El país debe reducir un 32% sus emisiones para 2030 respecto a 2019. Esto requiere un recorte anual del 5% al 6% en el resto de la década. La alteración del calendario nuclear pactado en 2019 añade complejidad a esta trayectoria.

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División política y futura electrificación

La transición energética genera debates políticos intensos. El Partido Popular propone alargar la vida útil de los siete reactores nucleares y revisar los ritmos de expansión verde. Vox critica directamente la instalación de plantas solares y eólicas, responsabilizándolas del apagón.

El reto pendiente es la electrificación de sectores finales. El almacenamiento de energía avanza lentamente. Sin una aceleración en el transporte y la industria, la alta producción renovable en horas punta seguirá derivando en desperdicio de energía limpia. El éxito futuro depende de cerrar esta brecha estructural crítica.