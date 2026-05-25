La infección afecta principalmente a hombres de entre 25 y 34 años, aunque también crecen los casos en mujeres heterosexuales en edad reproductiva. Las comunidades más afectadas son Cataluña, Baleares y Madrid.

España lidera el aumento de casos de sífilis en la Unión Europea, con 11.930 contagios registrados en 2024, la cifra más alta desde 1995. La infección afecta principalmente a hombres de entre 25 y 34 años, aunque también crecen los casos en mujeres heterosexuales en edad reproductiva.

Las comunidades más afectadas son Cataluña, Baleares y Madrid, y la principal medida preventiva eficaz es la DoxyPEP, aún no financiada públicamente en España. El tratamiento con DoxyPEP reduce el riesgo de contagio en grupos de alto riesgo, aunque existen preocupaciones sobre la posible resistencia bacteriana





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