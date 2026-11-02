España lidera consumo de aceite en Europa con 11,4 litros anuales

Análisis del consumo de aceite de oliva en España frente a otros países europeos y guía de precios de supermercados para optimizar la cesta de la compra.

El consumo de aceite de oliva en España registra una media de 11,4 litros anuales por persona, una cifra que evidencia el peso fundamental que este producto ejerce tanto en la alimentación diaria como en la cultura gastronómica del país. Su presencia es habitual en las cocinas españolas y abarca desde la preparación de platos y frituras hasta su utilización en ensaladas, desayunos o elaboraciones tradicionales.

Diferencias europeas en el consumo

La distancia respecto a otros grandes países productores y consumidores europeos es considerable. Italia registra un consumo aproximado de 7,1 litros anuales por habitante, mientras que Portugal alcanza los 5,8 litros. En Francia, por su parte, la cantidad se reduce hasta los 2,1 litros por persona, muy lejos de los niveles registrados en España.

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Las cifras muestran diferencias todavía mayores al ampliar la comparación a otros mercados del continente. En países como Alemania o Bélgica, el consumo apenas ronda el litro por ciudadano al año. Estas cifras ponen de manifiesto la especial relevancia que conserva el aceite de oliva dentro de los hábitos alimentarios españoles frente a otros territorios europeos.

Variedad de precios en los supermercados

Ante un alimento tan importante y ante la subida de la cesta de la compra, muchos consumidores buscan una amplia oferta en los lineales de las principales cadenas de distribución. Marcas de fabricante y referencias propias de los supermercados compiten con diferentes variedades, formatos y categorías, lo que genera un abanico de precios considerable. A ello se suman las promociones y las revisiones periódicas de las tarifas, que pueden modificar de forma notable el desembolso necesario para adquirir una botella.

Las diferencias entre las opciones disponibles son especialmente amplias. El tipo de aceite, su origen, la marca o determinadas características de elaboración las explican. De esta forma, el consumidor puede encontrar desde alternativas pensadas para un uso cotidiano y con precios más ajustados hasta referencias de mayor coste dirigidas a quienes buscan productos con unas características concretas.

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Análisis de precios de marcas líderes

Comparar precios se ha convertido en una práctica especialmente útil antes de llenar la despensa, según Facua, lunes 2 de noviembre de 2026. La variedad disponible permite encontrar importantes diferencias incluso entre botellas del mismo tamaño, por lo que elegir el establecimiento, la marca y el tipo de aceite puede tener un impacto apreciable en el importe final de la compra.

En supermercados como Alcampo, se ofrecen opciones como el Aceite de Oliva 1º Hacendado de 1 litro por 3,80 euros o el Aceite de Oliva Virgen Extra Hacendado de 0,2 litros por 2,60 euros. También destaca el formato de 3 litros por 12,15 euros o la variedad Picual Casa Juncal de 0,5 litros por 4,85 euros. En la misma cadena, el Aceite de Oliva Virgen Extra procedente de aceitunas tempranas variedad Picuda en lata de 5 litros se encuentra por 39,90 euros.

Las opciones de Alcampo Collection y Alcampo Gourmet presentan productos de alta gama con precios similares. El Aceite de Oliva Virgen Extra Picual en botella de 500 ml cuesta 4,99 euros, al igual que las variedades Arbequina D.O.P Estepa y la Picual estándar en envases equivalentes. Estas referencias gourmet permiten acceder a denominaciones de origen específicas con un coste controlado.

La marca Borges ofrece alternativas con sabores específicos, como su Aceite de Oliva a la Albahaca Fresca en botella de cristal de 200 ml por 3,99 euros. Sus variedades estándar incluyen el Aceite de Oliva Virgen Extra de 1 litro por 9,44 euros y la botella de cristal de 750 ml de Hojiblanca por 7,59 euros, ofreciendo presencia en el segmento premium del mercado.

La línea Campomar Nature se centra en la producción ecológica. Su Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico se distribuye en envases grandes de 2,5 litros por 22,97 euros, atendiendo a la demanda de consumidores que priorizan la certificación orgánica en sus compras básicas.

Carbonel presenta una cartera extensa con precios diversos. El Aceite de Oliva Virgen variedad Hojiblanca de 1 litro se sitúa en 11,75 euros, mientras que su versión Sabor Intenso en botella de 1 litro cuesta 5,46 euros. Esta diferencia refleja la variabilidad según el perfil sensorial y el tipo de aceituna utilizada en la elaboración.

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La marca Carbonell también domina el segmento con productos como el Aceite de Oliva Suave de 460 ml por 3,49 euros o su formato económico de 3 litros por 13,64 euros. Para compras mayoristas, la garrafa de 5 litros de este tipo suave se ofrece a 24,92 euros, representando una opción de ahorro significativo para hogares numerosos.

Las variedades Virgen Extra de Carbonell incluyen el 100% Arbequina de 1 litro por 7,12 euros y la Hojiblanca en cristal de 750 ml por 6,97 euros. Otras opciones como el formato de 460 ml cuestan 4,05 euros, mientras que el envase de 500 ml se encuentra en 4,36 euros. La versión ecológica de Carbonell en botella de 750 ml se valora en 6,99 euros.

Los formatos familiares siguen siendo populares. La garrafa de 5 litros de Carbonell Virgen Extra se vende por 27,50 euros, mientras que la versión Virgen estándar en el mismo formato tiene un precio de 26,03 euros. El Extra Suave en botella de 1 litro mantiene un coste de 5,46 euros, equilibrando calidad y accesibilidad.

La línea Gran Selección de Carbonell apunta al lujo con el 100% Arbequina en cristal de 750 ml por 8,07 euros. La botella de 500 ml de esta gama premium cuesta 4,64 euros, y la lata de 5 litros se ofrece a 37,05 euros. El modelo Regium en cristal de 750 ml se posiciona en 6,83 euros, completando la oferta sofisticada de la marca.

Coosur compite en el rango medio con el Aceite de Oliva Intenso de 1 litro por 3,79 euros, idéntico precio al modelo Suave de la misma capacidad. La variedad Virgen Cocina Mediterránea en botella de 1 litro se vende a 6,90 euros, dirigida a usuarios que buscan un producto versátil para el día a día.

Para quienes prefieren opciones ecológicas certificadas, Coosur ofrece su Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico Intensidad 3 en 1 litro por 10,62 euros. También se pueden adquirir mini botellas de 20 ml en packs de 5 unidades por 4,19 euros, ideales para viajes o para probar diferentes variedades sin invertir mucho capital inicial.

El Aceite de Oliva Virgen Extra estándar de Coosur en botella de 1 litro se encuentra a 7,59 euros. Aunque la lista de precios incluye otras referencias como la Cosecha Temprana de 620 ml, la información detallada finaliza en este punto, dejando al consumidor la tarea de consultar la disponibilidad exacta de estas últimas en el punto de venta específico.