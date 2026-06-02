España, la gran favorita de España para el Mundial 2026 tras el doblete Eurocopa-Nations League

La selección española de fútbol, bajo la dirección de Luis de la Fuente, llega al Mundial 2026 como la principal candidata al título tras ganar la Eurocopa 2024 y la Nations League 2023, además de clasificarse de manera arrolladora para la cita mundialista.

En el panorama futbolístico mundial, pocas selecciones llegan con tanta credenciales y expectativas como España rumbo al Mundial 2026 . La consecución de la UEFA Nations League en 2023 y del Campeonato de Europa en 2024 ha consolidado a la 'Roja' como la gran favorita para alzarse con el título en la próxima Copa del Mundo, un estatus que ha sido ganado a pulso gracias a un proyecto deportivo sólido y un estilo de juego brillante.

Este éxito no es fruto de la casualidad, sino de una transformación profunda iniciada tras la decepcionante actuación en el Mundial de Qatar 2022, donde el equipo solo ganó un partido y fue eliminado en octavos de final por Croacia en la tanda de penales. Aquel tropiezo marcó el punto de inflexión. La Federación Española de Fútbol apostó por Luis de la Fuente, entonces seleccionador sub-21, para hacerse cargo del equipo absoluto, sustituyendo a Luis Enrique.

El técnico vasco, con un palmarés ya destacado en categorías inferiores, tenía la misión de rejuvenecer y darle una nueva identidad al combinado nacional, y el resultado ha superado todas las previsiones. La llegada de De la Fuente trajo un cambio inmediato y palpable. Su primera gran prueba fue la Final Four de la UEFA Nations League 2022/2023 en junio de 2023.

España, con un mediocampo comandado por un soberbio Rodri Hernández,superó a Italia en semifinales (2-1) y luego a Croacia en una final que se definió en los penales tras el 0-0 inicial. Este título, el primero desde la Eurocopa 2012, fue solo el prólogo de un dominio continental aún mayor. Un año después, en la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania, la Roja protagonizó una campaña casi perfecta.

Ganó sus tres partidos de la fase de grupos ante Croacia (3-0), Italia (1-0) y Albania (1-0). En la eliminatoria, arrasó con Georgia (4-1) en octavos. Los cuartos de final ante Alemania fueron de alta tensión, con un triunfo agónico 2-1 en la prórroga. En semifinales, España selló una victoria memorable por 2-1 sobre Francia, con un gol histórico de Lamine Yamal, quien con 16 años se convirtió en el máximo anotador más joven en la historia del torneo.

La final contra Inglaterra, con el mismo resultado favorable (2-1) gracias a un tanto de Mikel Oyarzabal en los últimos compases, coronó a España como campeona de Europa por cuarta vez, confirmando el inicio de una nueva era dorada. Con el doblete de Nations League y Eurocopa en su haber, el equipo de De la Fuente se lanzó en busca del histórico triplete continental en la UEFA Nations League 2024/2025. El camino fue exigente.

Tras una primera fase de grupos impecable (victorias sobre Dinamarca, Serbia y Suiza), la Roja tuvo que superar dos pruebas de fuego en cuartos y semifinales: Países Bajos (ganado en penales) y Francia (5-4). Sin embargo, la final en casa ante Portugal resultó en un desenlace cruel. Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, España falló en la tanda de penales y se conformó con el subcampeonato. Lejos de ser un revés, este traspié sirvió como acicate.

El equipo reponió con una exhibición de solvencia absoluta en las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Ubicada en un groupe asequible junto a Turquía, Georgia y Bulgaria, la Roja se clasificó como líder invicta (5 victorias y 1 empate), anotando 21 goles y recibiendo solo 2. Goleadas como el 6-0 en Turquía o el 4-0 en Bulgaria ratificaron su poderío ofensivo.

Mikel Merino y Mikel Oyarzabal lideraron la tabla de goleadores con 6 tantos cada uno, seguidos por Pedri y Ferrán Torres (2). Con esta trayectoria, España viajará a Norteamérica en 2026 como la selección a batir, con un mix de juventud deslumbrante (como Yamal, Pedri o Gavi) y experiencia consolidada (como Rodri, Morata o el mismo Oyarzabal), y con el objetivo claro de sumar un segundo título mundial a su palmarés





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