España, Irlanda y Eslovenia Exigen un Debate Formal sobre el Acuerdo con Israel: ¿Suspensión en el Horizonte?

Tres países de la UE piden a Kaja Kallas que se debata formalmente la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, citando violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional. La propuesta llega en un momento de escalada de violencia en Gaza, Cisjordania y Líbano, y busca una acción contundente por parte de la Unión Europea ante la inacción y la gravedad de la situación.

En una maniobra diplomática de gran calado, los gobiernos de España, Irlanda y Eslovenia han unido fuerzas para solicitar formalmente a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, la apertura de un debate de alto nivel sobre el Acuerdo de Asociación vigente con Israel. La petición, plasmada en una misiva a la que ha tenido acceso Europa Press y firmada por los respectivos ministros de Exteriores, incluido el español José Manuel Albares, insta a que todas las opciones estén sobre la mesa, sin excluir la posibilidad de una suspensión total del acuerdo.

Esta audaz iniciativa surge como respuesta directa a las continuas medidas y actuaciones del gobierno de Benjamin Netanyahu, las cuales, según argumentan los firmantes, contravienen flagrantemente los principios fundamentales que sustentan dicha relación bilateral.

La carta se ha hecho llegar a la Alta Representante con motivo de la inminente reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete, convocada para el próximo martes en Luxemburgo. Los ministros de España, Irlanda y Eslovenia argumentan que la revisión que ya se llevó a cabo el pasado junio sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones respecto al artículo 2 del acuerdo, pilar que exige el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, arrojó resultados desalentadores. Lejos de mejorar, la situación no ha hecho sino deteriorarse, alcanzando niveles preocupantes.

Ante el elevado nivel de violencia y la gravedad de la coyuntura actual, que se extiende a las devastadoras consecuencias en Gaza, la crítica situación en Cisjordania y la creciente tensión en Líbano, los tres países consideran que es imperativo y urgente revisar la respuesta de la UE. No se descartan, además, las propuestas presentadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado septiembre, que abogaban por una suspensión parcial del acuerdo.

España, Irlanda y Eslovenia, naciones que recientemente mostraron un frente común al reconocer formalmente al Estado de Palestina en la primavera de 2024, enfatizan la necesidad de una acción valiente e inmediata. En su opinión, no se puede escatimar en medidas, y la suspensión del acuerdo, aunque no se mencione explícitamente en el texto, se perfila como una alternativa seria y necesaria. Concluyen de manera contundente que la Unión Europea no puede permanecer al margen de la situación, subrayando la importancia de una postura firme y coherente.

La Comisión Europea, por su parte, ya ha advertido previamente que la suspensión, incluso parcial, del acuerdo con Israel requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros, un consenso que hasta la fecha no se ha alcanzado, si bien todas las propuestas siguen siendo objeto de discusión y análisis. La reunión de Luxemburgo se presenta, por tanto, como una oportunidad crucial para abordar esta delicada cuestión.

En su argumentario, los ministros expresan una profunda preocupación ante determinadas medidas y decisiones militares adoptadas por el ejecutivo israelí, así como ante la promulgación de leyes por parte de su parlamento que, a su juicio, contravienen los Derechos Humanos y violan tanto el Derecho Internacional como el Derecho Internacional Humanitario. La negativa persistente de Israel a retractarse de dichas acciones agrava la preocupación. Los firmantes defienden que la UE no puede mantenerse en silencio ni adoptar una postura de inacción ante tales violaciones, argumentando que hacerlo socavaría su propia coherencia y credibilidad a nivel global. Hacen un llamamiento a la UE para que ejerza su responsabilidad moral y política en este delicado escenario.

Como ejemplos concretos de las violaciones citadas, mencionan la reciente aprobación de la pena de muerte para terroristas palestinos, considerada una clara vulneración del artículo 2 del Acuerdo de Asociación; la situación humanitaria insostenible en Gaza, donde se incumplen los altos el fuego y la entrada de ayuda humanitaria es insuficientemente; y el rápido y alarmante deterioro de la situación en Cisjordania, marcado por una escalada de violencia contra la población palestina perpetrada por colonos radicales y por operaciones del Ejército israelí. Asimismo, la misiva aborda la situación en Líbano, donde celebran el anuncio de un alto el fuego de diez días y urgen a todas las partes a actuar con contención y responsabilidad para poner fin a todos los ataques y actos de violencia.

En este contexto, reclaman expresamente a Israel que cese de forma inmediata sus operaciones militares, las cuales, según denuncian, no respetan el Derecho Internacional, están provocando la destrucción de infraestructuras civiles y han generado el éxodo de 1,2 millones de libaneses. Finalmente, las declaraciones por parte de las autoridades israelíes, que expresan intenciones de mantener el territorio ocupado en el sur de Líbano, son calificadas como una violación flagrante del Derecho Internacional que, según los ministros, no puede permitirse que quede sin una respuesta contundente y adecuada por parte de la comunidad internacional y, en particular, de la Unión Europea





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