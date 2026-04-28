España invita a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que España invitará a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre. La decisión se basa en principios diplomáticos y en la apuesta por aliviar las sanciones al país venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. La invitación reaviva el debate sobre la normalización de las relaciones con el gobierno venezolano y recuerda el polémico episodio del 'Delcygate'.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.

Esta decisión se toma tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Albares justifica la invitación argumentando que se sigue una práctica diplomática estándar: invitar a quien ostenta la representación internacional de cada país. España aboga por un alivio del régimen de sanciones impuesto a Venezuela, considerando el reciente cambio político.

El ministro Albares ha defendido previamente el levantamiento de las sanciones personales impuestas por la Unión Europea a Delcy Rodríguez en 2018, y la invitación a la cumbre refuerza esta postura. Si bien la UE aún no ha dado ese paso, Albares señala que las sanciones no se aplican automáticamente a jefes de Estado o de Gobierno en ejercicio, y que la UE permite la asistencia a cumbres a personas sancionadas, como se demostró con la presencia de Delcy Rodríguez en la cumbre UE-CELAC de 2023.

La posición de España es que la Cumbre de Madrid no puede ser una excepción a la norma de invitar a quien detenta el poder en Caracas, independientemente de las consideraciones políticas sobre la normalización de su figura. La invitación a Rodríguez evoca el 'Delcygate' de 2020, un escándalo relacionado con su aterrizaje en el aeropuerto de Barajas a pesar de tener prohibida la entrada al espacio comunitario.

En ese momento, se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien actualmente enfrenta cargos por corrupción. Albares ha entregado personalmente las cartas de invitación del Rey Felipe VI a los presidentes de República Dominicana y México, confirmando su asistencia a la cumbre.

España se posiciona así como un país europeo a la vanguardia en la normalización de las relaciones con la nueva jefatura del Estado en Venezuela, convirtiendo la Cumbre Iberoamericana de Madrid en el primer escenario internacional para el reconocimiento pleno de Delcy Rodríguez como representante legítima de Venezuela





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Delcy Rodríguez Cumbre Iberoamericana España Venezuela Sanciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

España reconfigura sus estrategias económicas ante la incertidumbre globalLas tensiones geopolíticas y la guerra en Irán obligan a España a adaptar sus políticas en turismo e industria, con un enfoque en la autonomía estratégica y el gasto en Defensa. El ministro Jordi Hereu analiza el impacto de la situación en el turismo español y la economía.

Read more »

España ofrece una ayuda un 60% menor que Italia al coche electricoLos países europeos continúan desplegando una batería de medidas orientadas a impulsar la demanda de coches eléctricos, una tecnología que, salvo excepciones, no es...

Read more »

Margarita Nelken: La pionera del feminismo en España y su lucha por la igualdadEste artículo explora la vida y obra de Margarita Nelken, una de las primeras feministas en España, a través de sus escritos publicados entre 1916 y 1931. Nelken defendió la igualdad de género, el derecho al trabajo femenino y la igualdad salarial, desafiando las normas sociales de su época. Su legado sigue siendo relevante en la lucha por la equidad de género.

Read more »

España sufre un gran apagón nacional en abril de 2025El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un colapso energético inesperado el 28 de abril de 2025, cuando un apagón masivo deja sin electricidad a varias comunidades. La crisis se gestiona desde La Moncloa, donde se activa el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la emergencia.

Read more »

La España vacía cambia de estrategia: las iglesias deben generar los recursos económicos para ser restauradasLa región occidental de Burgos pone en marcha un programa de digitalización y difusión de 14 templos de origen medieval para atraer “un turismo respetuoso” y garantizar la conservación del patrimonio amenazado por la despoblación

Read more »

España se merece una huelga general de inmigrantesLa “prioridad nacional” es xenófoba y absurda en un país con 3,6 millones de extranjeros trabajando en oficios donde suponen más del 50% de los ocupados

Read more »