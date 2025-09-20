España investigará los crímenes en Gaza: Dolores Delgado lidera la iniciativa de la Fiscalía

La Fiscalía española, bajo la dirección de Dolores Delgado, iniciará una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos en Gaza. El objetivo es recabar pruebas y testimonios para colaborar con la investigación internacional sobre la situación en la región, cumpliendo con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.

Dolores Delgado , madrileña de 62 años, liderará la investigación de la Fiscalía española sobre los crímenes en Gaza , según el decreto firmado esta semana por el fiscal general del Estado. Delgado, en su rol de fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, asegura que España está preparada para contribuir con material relevante a la investigación internacional sobre los ataques de Israel a Gaza .

Delgado considera que existen claras evidencias que sugieren la posibilidad de un genocidio, aunque advierte que, incluso si no se logra la rendición de cuentas de los responsables, la propia investigación ya es en sí misma una forma de hacer justicia. \La fiscal, al ser consultada sobre la importancia de la investigación, enfatizó el compromiso de España con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, recordando que el país ha firmado numerosos acuerdos y tratados. Destacó que la responsabilidad no se limita a la protección, sino también a la respuesta ante posibles violaciones. La Corte Internacional de Justicia, tras una solicitud de Sudáfrica, inició un proceso que España ha respaldado, estableciendo medidas cautelares, como la obligación de los Estados de preservar pruebas para posibles delitos de genocidio. Delgado explicó que la Corte Penal Internacional depende de la cooperación de los Estados para sus investigaciones y la ejecución de órdenes de arresto, lo cual implica una obligación universal. La fiscalía española, como parte de esta cooperación, buscará recopilar testimonios de personas que han estado en Gaza, o que tienen contacto con la población, incluyendo periodistas. Se utilizarán análisis e informes, además de testimonios directos, aprovechando la experiencia de la Comisaría General de Información en el análisis de material probatorio. En cuanto al decreto de la Fiscalía, que se basa en un informe policial con múltiples testimonios y pruebas, Delgado mencionó que es un documento reservado que contiene material sensible y protegido, para proteger la seguridad de los testigos. No obstante, la fiscal afirmó que el informe es extenso y contiene información documental y testimonios valiosos, que serán analizados para obtener conclusiones. La Fiscalía y la Policía española no limitan su labor al territorio nacional, pudiendo analizar material probatorio donde se encuentre. Delgado puso como ejemplo la cooperación en Ucrania, donde se desplegaron agentes policiales para recabar pruebas. La labor de España, detalló Delgado, es preparatoria y busca canalizar las pruebas hacia quienes estén en las mejores condiciones para juzgar los hechos y responsabilizar a los culpables. Además, se contempla la posibilidad de enviar fiscales y policías españoles a Gaza para colaborar con los investigadores de otros Estados. El informe policial fue elaborado de oficio por la Unidad Operativa de Delitos contra la Comunidad Internacional, que investiga delitos como genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, recogidos en el Código Penal. Delgado confirmó que hay constancia de víctimas españolas, no necesariamente mortales, incluyendo personas que han sufrido pérdidas económicas, familiares o se han visto obligadas a abandonar la Franja. La fiscal evitó ofrecer detalles sobre posibles víctimas mortales españolas, pero reiteró la existencia de testimonios de víctimas. En relación a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu en noviembre de 2024, Delgado explicó que la ejecución de estas órdenes depende de la colaboración de los Estados





