España inicia su camino en el Mundial 2026: partidos confirmados en abierto y convocatoria sin jugadores del Real Madrid

La selección española disputará tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que se emitirán en abierto por TVE, mientras que la ausencia de futbolistas del Real Madrid destaca en la lista de Luis de la Fuente.

España se prepara para un verano de fútbol intenso con la mira puesta en el Mundial 2026 , un torneo que cada cuatro años capta la atención global.

La selección española, bajo la dirección de Luis de la Fuente, afronta la fase de grupos con partidos que ya están confirmados para su emisión en abierto a través de TVE. La principal novedad en la convocatoria es la ausencia de futbolistas del Real Madrid, lo que marca una diferencia significativa respecto a anteriores listas.

Entre los jugadores citados se encontramos porteros como Unai Simón y David Raya, defensas como Cucurella y Laporte, mediocampistas como Pedri y Gavi, y delanteros como Ferran y Lamine Yamal, entre otros. Los partidos de la fase de grupos que se verán sí o sí en abierto, independientemente de los resultados, son: España-Arabia Saudí el 21 de junio a las 18:00, España-Argentina el 25 de junio a las 21:00 y España-Países Bajos el 29 de junio a las 21:00.

Además, TVE emitirá otros encuentros de la fase de grupos como Brasil-Marruecos el 14 de junio, Francia-Senegal el 16, EEUU-Australia el 19, Argentina-Austria el 22 y Ecuador-Alemania el 25. Aunque el Mundial se juega en Norteamérica, los horarios indicados corresponden a la zona de España, lo que facilitará su seguimiento. Así, los aficionados podrán enjoying del máximo torneo de selecciones con una amplia cobertura en televisión abierta





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