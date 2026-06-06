España fortalece la regulación de smartphones para menores con verificación de edad y alternativas de comunicación

El Gobierno español anuncia nuevas medidas para limitar el uso de smartphones entre menores, incluyendo verificación de edad mediante tecnología local y la promoción de líneas gratuitas para llamadas familiares, en un esfuerzo por reducir la dependencia tecnológica sin prohibiciones absolutas.

El uso desmedido de teléfonos inteligentes entre los más jóvenes ha sido un tema recurrente de debate entre padres y expertos en educación, pero es ahora cuando empiezan a materializarse los cambios impulsados por las normativas más recientes en España .

El objetivo del Gobierno es que los niños utilicen el móvil lo menos posible, pero sin prohibir su uso por ley, una medida que probablemente encontraría rechazo entre la ciudadanía y, además, cuya efectividad sería cuestionable. Junto a la limitación, se están diseñando alternativas que hagan innecesaria la posesión de un smartphone a edades tempranas.

En la práctica, el Ejecutivo está estableciendo una edad mínima de 16 años para poder usar un smartphone con todas sus funciones, si bien no existe una ley que fije una edad legal para comprar o poseer este dispositivo. Sin embargo, este vacío se relativiza al considerar otras normativas que afectan directamente al uso de dichos aparatos.

La edad mínima para prestar consentimiento en el tratamiento de datos personales es de 14 años, y cualquier registro en plataformas digitales o aplicaciones requiere la autorización expresa de los padres o tutores legales. Dado que la inmensa mayoría de los smartphones que se comercializan en España exigen crear una cuenta en servicios como Google o Apple, esta reglamentación resulta en la práctica ineficaz, pues no hay forma de garantizar que los niños no acepten los términos de uso antes de cumplir la edad requerida.

Por eso, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado recientemente un nuevo paquete regulatorio que incluye una tecnología capaz de verificar la edad del usuario de manera privada y local, sin necesidad de conectarse a una base de datos externa. Esta herramienta permitiría generar una credencial que acredite que el usuario es mayor de edad, un paso clave en la estrategia europea, ya que la presidenta de la Comisión Europea ha instado a todos los países a implementar sistemas de verificación de edad para los internautas.

Dado que redes sociales y aplicaciones móviles son uno de los principales motivos por los que los jóvenes desean un smartphone, esta normativa limita efectivamente el acceso a esos contenidos, aunque no elimina por completo el uso del dispositivo para otras funciones, como comunicarse con amigos o apoyarse en tareas educativas. A estas medidas se suman iniciativas ya en marcha para que tener un móvil no sea algo obligatorio para un menor.

Una de las más interesantes, adoptada en comunidades como Navarra, Madrid y Cataluña, consiste en permitir que los menores realicen llamadas a sus familias de forma completamente gratuita, mitigando así el principal argumento de los padres para adquirir un teléfono a edades tempranas: la seguridad y la posibilidad de contactar ante cualquier imprevisto. Este conjunto de acciones busca equilibrar la protección de la infancia y la adolescencia con el acceso responsable a la tecnología, promoviendo alternativas que reduzcan la dependencia del smartphone desde edades tempranas





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