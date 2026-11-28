La selección femenina de España incorpora a Alexia Putellas a la convocatoria oficial para los partidos contra Chile y Venezuela, con el objetivo de preparar la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Femenina de 2027.

La selección femenina de fútbol de España ha confirmado la inclusión de la centrocampista del FC Barcelona, Alexia Putellas, en la convocatoria oficial para los dos últimos encuentros del calendario de 2026. Este anuncio marca el regreso a la actividad competitiva de la internacional catalana, quien no había participado previamente en la gira por Estados Unidos por motivos de precaución médica. El cuerpo técnico ha estructurado esta ventana internacional con un enfoque claro en la gestión de cargas y la evaluación de talento, priorizando el descanso de figuras clave y la integración de nuevas promesas del fútbol nacional.

Claves del enfrentamiento con Chile y Venezuela

El primer partido de esta doble cita se disputará contra la selección de Chile, marcando el primer enfrentamiento histórico entre ambos conjuntos nacionales. El equipo español busca sumar puntos valiosos para su clasificación hacia la UEFA Women's Nations League y la Copa Mundial de la FIFA Femenina Brasil 2027. Una victoria en este choque, junto con un empate en el siguiente enfrentamiento, serían suficientes para alcanzar los objetivos establecidos por la federación en esta fase final de año. La segunda prueba tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en el estadio Riazor, donde España medirá fuerzas con Venezuela, otra potencia sudamericana con esquemas defensivos cerrados.

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Estrategia de rotaciones y lesiones importantes

El cuerpo técnico ha apostado por una convocatoria reducida de 25 futbolistas, una decisión estratégica diseñada para gestionar el desgaste físico de las jugadoras habituales. Esta medida permite a las titulares recuperar fuerzas mientras se evalúa a jóvenes promesas del fútbol español. Varias de las figuras más importantes del grupo no estarán presentes en esta ventana debido a descansos programados. Entre las ausencias destacadas se encuentran la actual poseedora del Balón de Oro, la portera Cata Coll, la defensa Irene Paredes, Ona Batlle, Mapi León y Athenea del Castillo. Estas decisiones responden a una planificación a largo plazo que prioriza la salud de las jugadoras sobre la presencia inmediata en cada partido.

Ausencias por lesión y oportunidades para el debut

Además de los descansos programados, una serie de bajas por lesión afectan a la lista final para estos partidos. Las futbolistas Mariona Caldentey, Vicky López y Laia Aleixandri se suman a la lista de inasistencias, lo que abre la puerta a nuevas incorporaciones al grupo absoluto. Esta situación brinda una oportunidad única a futbolistas que podrían estrenarse con la selección nacional en competiciones oficiales o amistosos de alto nivel. La gestión de estas ausencias es crítica para el desarrollo del proyecto deportivo en vista de los grandes torneos futuros.

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El regreso de Alexia Putellas a la competición

La gran novedad de la lista es, sin duda, el regreso de Alexia Putellas a una convocatoria oficial tras superar sus problemas de tobillo. La centrocampista del FC Barcelona, regidora de tres Balones de Oro, busca recuperar sensaciones y acumular minutos junto al grupo. Este retorno es especialmente significativo tras la grave fractura de peroné que sufrió hace un año en Las Rozas, un incidente que la mantuvo alejada de los campos durante un periodo prolongado. Putellas llega con más rodaje competitivo en su club, lo que le permitirá integrarse con mayor fluidez en el esquema táctico de la selección.

Integración con otras jugadoras y contexto chileno

Putellas se suma a otras futbolistas ya consolidadas en la selección, como Patri Guijarro, Claudia Pina, Eva Navarro y Salma Paralluelo, quienes mantendrán la estructura del equipo. Por otro lado, la selección chilena aprovechará su estancia en España para disputar un amistoso adicional frente a Estados Unidos sub-23 el próximo 3 de diciembre en Leganés. Chile cuenta en su convocatoria con dos futbolistas que compiten actualmente en la Liga F española, lo que facilita la adaptación al ritmo de juego local. Este contexto de preparación conjunta ofrece un escenario propicio para el desarrollo táctico de ambos equipos antes del cierre de temporada.