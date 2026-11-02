España exige eximir contratos Huawei del veto UE a proveedores de alto riesgo

España pide al Consejo Europeo eximir contratos vigentes con Huawei del veto a proveedores de alto riesgo para proteger infraestructuras críticas nacionales.

El Gobierno español ha presentado una solicitud formal al Consejo Europeo para eximir los contratos públicos ya vigentes de las nuevas prohibiciones dirigidas a proveedores tecnológicos clasificados como de alto riesgo. Esta medida busca proteger específicamente las adjudicaciones existentes con la empresa china Huawei en sectores considerados estratégicos para la nación. Las áreas afectadas incluyen infraestructuras clave como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, Adif y los sistemas de vigilancia de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, este documento confirma que España concentra una cuarta parte de todas las alegaciones enviadas a Bruselas. El objetivo principal de estas alegaciones es intentar limitar y suavizar los vetos impuestos por la Unión Europea a empresas de países ajenos a la OTAN, como es el caso de China.

Protección de infraestructuras críticas y servicios esenciales

La postura del Gobierno de Pedro Sánchez se fundamenta en la necesidad de evitar la ruptura inmediata de suministros y servicios esenciales para la población. Se busca proteger los acuerdos vigentes en sectores de máxima importancia mientras se identifican nuevos proveedores que puedan sustituir a los actuales sin provocar disrupciones. Los críticos y la oposición advierten firmemente que esta postura podría generar brechas de seguridad significativas en la Unión Europea. Al permitir que estos proveedores sigan integrados en las redes estratégicas, se mantiene un potencial riesgo de seguridad que la normativa europea pretende erradicar. La continua operación de estos sistemas con tecnología de proveedores bajo escrutinio plantea dudas sobre la solidez de la ciberseguridad continental.

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Propuestas técnicas sobre plazos y designaciones de riesgo

Para lograr sus objetivos, España propone que el veto afecte únicamente a los contratos iniciados después de una fecha determinada que aún no se ha fijado. Asimismo, se sugiere que las prórrogas o los pedidos realizados dentro de acuerdos marco no se consideren nuevos contratos sujetos a las restricciones. También se pide excluir expresamente los contratos anteriores de la aplicación del veto. La propuesta intenta alterar la designación de proveedores de alto riesgo y sus plazos de retirada. España quiere evitar la designación automática por países, exigir pruebas de daños ya ocurridos y introducir caducidad en la designación. Además, solicita ampliar o flexibilizar los plazos y excepciones relacionados con el ciclo de vida y las inversiones, lo que dilataría efectivamente la retirada de estos proveedores.

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Contratos específicos y valor económico involucrado

Los contratos que el Gobierno intenta proteger incluyen acuerdos de gran valor económico y relevancia operativa. Entre ellos se encuentran servidores OceanStor para las escuchas del Servicio de Información Telefónica, con un coste de 12,3 millones de euros. También se incluyen el suministro de repuestos para la red de Adif y un contrato por valor de 160,9 millones de euros destinado al soporte y mantenimiento de bases de datos de la Seguridad Social. La redacción actual de la norma indica que la contratación pública en tecnologías de la información no debe beneficiar a proveedores que pongan en peligro la seguridad. Los proveedores identificados no podrían participar en procedimientos relativos al suministro de componentes en sectores estratégicos.

Tensiones políticas y oposición a la normativa europea

La propuesta española refleja un intento de torpedear el espíritu de la norma europea para defender su relación política y comercial con China. El Ministerio de Transformación Digital, liderado por Óscar Puente, ha demostrado claramente este objetivo en el documento final publicado por el Consejo Europeo. El Parlamento Europeo presentará en septiembre su plan para vetar a Huawei, encontrándose con la oposición decidida del PSOE español. Se considera que esta disposición se aplique a los proveedores incluidos en la lista, pero solo a los procedimientos de contratación pública iniciados con posterioridad a la fecha especificada. Esta discrepancia subraya la tensión entre la soberanía nacional en la gestión de contratos y la seguridad colectiva de la Unión Europea.