El equipo español de natación sincronizada debutó con una rutina extremadamente difícil sobre la canción 'Berghain' de Rosalía en la Copa del Mundo de Pontevedra, consiguiendo la medalla de plata. A pesar de penalizaciones en el último elemento, la innovadora coreografía marcó un hito en el deporte.

La selección española de natación sincronizada hizo historia en la reciente jornada de la Copa del Mundo celebrada en Pontevedra , donde estrenó una rutina acrobática revolucionaria y extremadamente compleja al ritmo de ' Berghain ', el tema de la artista Rosalía .

El ejercicio, reconocido por la propia seleccionadora como el más difícil jamás realizado hasta la fecha, se presentó ante una piscina abarrotada de espectadores y con la presión de ser su primera competición oficial con esta coreografía. A pesar de algunos errores en el último elemento que penalizaron la ejecución, el equipo logró una puntuación de 215.9351 puntos, obteniendo la medalla de plata y quedando a las puertas del oro.

Las nadadoras Iris Tió, Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Dennis González, Lilou Lluis, Paula Ramírez y Sara Saldaña volvieron a brillar después de nueve meses sin competir, demostrando un nivel técnico y artístico excepcional. Cabe destacar que las deportistas de reserva también dominaban a la perfección la rutina, lo que evidencia la profundidad y el trabajo exhaustivo del conjunto español.

En la misma jornada, el equipo técnico de gimnasia rítmica española consiguió dos medallas de oro, una de ellas precisamente en la rutina libre individual. Este doble éxito subraya el gran momento que vive el deporte español en disciplinas artísticas y de precisión.

La inclusión de la música de Rosalía, un sonido urbano y contemporáneo, supuso una apuesta arriesgada pero que conectó plenamente con el público y los jueces, marcando un antes y un después en la coreografía de la natación sincronizada a nivel mundial. La puntuación, aunque inferior a la necesaria para el oro, representó un logro considerable dada la dificultad del ejercicio y el hecho de ser su debut oficial. El impacto de este estreno trasciende lo deportivo.

La elección de 'Berghain' -una pista que evoca la estética de clubes underground- en un deporte tradicionalmente asociado a la música clásica o pop melódico, refleja una estrategia de modernización y acercamiento a nuevas audiencias. Las nadadoras, con sus expresiones faciales intensas y movimientos potentes, transmitieron la energía y el ritmo de la canción de la cantante catalana.

Aunque el último elemento no se ejecutó con la perfección requerida y eso costó puntos valiosos, el conjunto dejó claro que aspira a dominar la escena internacional. Los jueces recompensaron la dificultad y la originalidad, pero la perfección técnica sigue siendo la clave para alcanzar la máxima puntuación. De cara al futuro, el equipo español ya trabaja en pulir esos detalles para convertir esta rutina en una máquina de puntuación imparable.

El éxito en Pontevedra también pone de manifiesto la importante labor de los entrenadores y coreógrafos, que han sabido innovar manteniendo los estándares de calidad. La musicografía, la sincronización con la melodía y la ejecución de elementos acrobáticos de alta complejidad fueron aspectos muy valorados.

Además, la presencia de las nadadoras de reserva realizando la misma rutina demuestra una preparación integral y una profundidad de plantilla que pocos equipos pueden presumir. Este ambiente de competitividad interna impulsa a todas las componentes a superarse constantemente. En el plano psicológico, debutar con una rutina tan ambiciosa en casa, ante su público, añadió una carga extra de responsabilidad y emoción que pudiera haber afectado el resultado final.

Sin embargo, supieron gestionarla y regalar una actuación memorable. En resumen, España da un paso de gigante en la natación sincronizada mundial con este estreno. La medalla de plata, conseguida con una puntuación de 215.9351, es un premio a la valentía, la innovación y el trabajo meticuloso. Aunque el oro se escapó por fallos en el último elemento, el equipo ha enviado un mensaje claro: están preparados para competir contra las mejores y para redefinir el deporte.

El camino hacia los próximos campeonatos internacionales, including the Olympic Games, parece estar marcado por esta nueva era de difficulty y vanguardismo musical. La afición española, que llenó la piscina en Pontevedra, ya sueña con nuevas victorias y con ver esta rutina pulida hasta la perfección. El legado de este estreno no será solo una medalla, sino un punto de inflexión en la historia de la sincronizada española





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