España establece oficina para la reparación de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

El Gobierno español, junto con la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo, crea una oficina para tramitar reparaciones y compensaciones económicas a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica, incluyendo casos prescritos. La oficina, que inicia operaciones el 15 de abril, ofrecerá asesoramiento y recibirá solicitudes a través de canales electrónicos y telefónicos.

Este innovador mecanismo, que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas, se establece como un hito crucial a cargo de la Iglesia Católica . El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, marca un antes y un después en la atención a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. La iniciativa, presentada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, liderada por la ministra Portavoz, Elma Saiz, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, pone en marcha la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica . Esta oficina, cuyo funcionamiento iniciará el 15 de abril, tiene como objetivo principal tramitar las solicitudes de reparación y ofrecer indemnizaciones a las víctimas cuyos casos hayan prescrito, garantizando así un reconocimiento a largo plazo de su sufrimiento.

La Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, representa un paso fundamental en la búsqueda de la justicia y la reparación para las víctimas. Las solicitudes de reparación se recibirán a través de la sede electrónica del ministerio (www.mpr.gob.es), asegurando la confidencialidad y privacidad de los solicitantes. Además, se habilitarán canales de comunicación directa para brindar orientación y apoyo a las víctimas. Las víctimas podrán contactar a través de correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95), permitiéndoles acceder a información y asistencia en un entorno seguro y confidencial.

El proceso de evaluación y reparación se llevará a cabo de manera imparcial y transparente. El Ministerio recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo será el encargado de evaluarlas y elaborar propuestas de reparación, estableciendo las cuantías de las indemnizaciones correspondientes. En caso de desacuerdo, se formará una Comisión Mixta, que incluirá la participación de las asociaciones de víctimas, con el fin de buscar una solución consensuada. Si no se lograra un acuerdo, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo, asegurando que las decisiones se basen en una evaluación objetiva y justa.

En la rueda de prensa, el ministro Félix Bolaños destacó que con esta iniciativa se materializa un derecho largamente esperado y que se reafirma el compromiso de las instituciones con la verdad, la justicia y la reparación. Podrán acceder a este mecanismo todas las víctimas que no pueden acudir a la vía judicial, sin importar si han recibido previamente algún tipo de compensación. La creación de esta oficina, con recursos como la sede electrónica, correo electrónico y línea telefónica, facilita a las víctimas el acceso a la reparación y el reconocimiento de su sufrimiento. Se busca de esta forma, reparar el daño causado por los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica y de esta forma, dar un paso más en el camino hacia la curación y la justicia para las víctimas.





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