España enfrenta un nuevo embargo internacional por deudas con acreedores de energías renovables

Un tribunal holandés ordena el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht por el impago de más de 100 millones de euros a Eurus, filial de Toyota, en un litigio por el recorte de subvenciones a las renovables. El Gobierno español se niega a pagar, alegando respaldo de la UE, mientras los acreedores avanzan en medidas legales que afectan a la imagen del país.

El conflicto entre los acreedores de España y el Estado por el recorte retroactivo de las subvenciones a las energías renovables durante la pasada década está generando una serie de situaciones cada vez más complicadas para la imagen internacional del país.

Un tribunal holandés ha ordenado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, propiedad del Estado español, al no haber pagado los más de 100 millones de euros que debe a Eurus, la filial energética del grupo japonés Toyota. Esta medida, según fuentes del fondo anglosajón Blaskett, que gestiona múltiples litigios contra España por el recorte de primas a las renovables, ha sido autorizada por el juez al considerar que el edificio no goza de inmunidad diplomática, a diferencia de una embajada o consulado.

El Instituto Cervantes de Utrecht, ubicado en el corazón de la ciudad frente a la catedral y la torre del Dom, es un histórico edificio que fue adquirido por el Estado español en 1972 y renovado en 1992 para albergar este centro cultural. Con siete aulas, un salón de actos para 120 personas y una biblioteca de 150 metros cuadrados, el centro comercializa sus instalaciones para eventos, pero el embargo dificultará su actividad normal.

Blaskett, que representa a Eurus, ha confirmado que el edificio ya está registrado como embargado en Utrecht, según el despacho legal Houwlingen Partners, que ha recibido la notificación del juez. La decisión se basa en el incumplimiento de un laudo arbitral del tribunal internacional Ciadi, ganado por Eurus en 2021, pero el Gobierno español se niega a pagar, argumentando que la Unión Europea respalda su postura.

La medida fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que rechazó indemnizar a los afectados, y el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido esta línea, a pesar de intentar una conciliación que no ha prosperado en la mayoría de los casos. Según Blaskett, el edificio tiene un valor de mercado de unos 10 millones de euros, por lo que el fondo planea avanzar hacia una eventual subasta pública para recuperar parte de la deuda.

El Tribunal de Distrito de La Haya ya había autorizado en marzo de 2026 la ejecución de los laudos arbitrales, y tras dar un plazo hasta abril de 2026 sin que España pagara, ha procedido al embargo. Los abogados de Eurus argumentan que el Instituto Cervantes en Utrecht no es esencial para la acción diplomática española, por lo que el embargo es legítimo.

Este caso se suma a otros conflictos internacionales, como el reconocimiento de una deuda de 688 millones de euros a siete acreedores en Estados Unidos, que podría afectar a la logística de la selección española en el Mundial de 2026, o el bloqueo de 482 millones de euros en Eurocontrol por la justicia belga. La acumulación de estos embargos y litigios está erosionando la credibilidad de España en el ámbito internacional y plantea serios desafíos para su política exterior y económica





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