España enfrenta plazos definitivos para los fondos 'Next Generation' y podría perder 20.000 millones

La Comisión Europea establece plazos inamovibles para la ejecución de los fondos de recuperación, advirtiendo a España del riesgo de perder 20.000 millones de euros por su bajo ritmo de ejecución. El Gobierno debe cumplir con hitos clave antes del 31 de agosto de 2026 para acceder a los últimos pagos.

España y todos los Estados miembros de la Unión Europea disponen de cuatro semanas para presentar a Bruselas los últimos cambios en los objetivos e hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según el documento publicado este lunes por la Comisión Europea, la fecha límite para solicitar modificaciones en las decisiones del Consejo Europeo sobre los planes nacionales vence el 31 de mayo. Si los Estados miembros presentan solicitudes después de esa fecha, la Comisión no garantiza que pueda evaluarlas a tiempo para que el Consejo apruebe las decisiones revisadas antes del 31 de agosto de 2026.

España ya ha enviado sus últimas modificaciones al plan, renunciando a 60.000 millones de euros en créditos y anunciando la inclusión de 10.500 millones en el fondo 'España Crece'. Sin embargo, el país debe distribuir 28.000 millones de los fondos 'Next Generation' en los próximos seis meses, tras adjudicar solo 482 millones en febrero.

A pesar de las modificaciones, persisten dudas sobre posibles cambios de última hora debido al bajo nivel de ejecución de los fondos por parte de España, lo que podría costarle hasta 20.000 millones de euros. El documento de la Comisión Europea confirma que no habrá extensión del plazo final del 31 de agosto de 2026, lo que significa que todos los Estados miembros deben completar las reformas e inversiones comprometidas antes de esa fecha para acceder a los últimos pagos.

Además, no se permitirá extender el plazo de ejecución de los fondos ni la adjudicación de los programas, a pesar de que países como España no lograrán gastar todo el montante asignado. La Comisión ya había advertido de su inflexibilidad ante las peticiones de extensión, y ahora lo confirma oficialmente, estableciendo plazos definitivos para la recta final de los programas europeos.

Las medidas correctivas para evitar suspensiones de pago deben adoptarse antes del 31 de agosto, ya que las acciones posteriores no serán consideradas en la evaluación. El 30 de septiembre de 2026 es el límite para presentar las últimas solicitudes de pago, y el 31 de diciembre es la fecha tope para que la Comisión ejecute todos los pagos, liquidando toda la prefinanciación.

Cualquier importe no pagado a los Estados miembros para finales de este año será cancelado o liberado del presupuesto europeo. En el caso de España, el Gobierno solicitó en marzo el sexto tramo de 6.500 millones de euros, de los cuales 5.500 millones son transferencias y 1.000 millones préstamos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, expresó confianza en que este desembolso se produzca en verano, pero para recibir estos fondos, España debe superar la evaluación de 78 hitos y objetivos acordados con la Comisión. Si se aprueba, el total de fondos recibidos superará los 60.000 millones de euros.

Sin embargo, aún quedan por recibir 42.000 millones para completar los 102.560 millones comprometidos. El objetivo es solicitar un séptimo y último tramo antes de que finalice el año, pero el ritmo actual de ejecución sugiere que España podría perder al menos 20.000 millones por no poder ejecutar el dinero. Sumando la renuncia a 60.000 millones en préstamos, es probable que el plan cierre con menos necesidades de financiación que los 42.000 millones restantes.

El primer trimestre de 2027 es la fecha recomendada para que los Estados miembros finalicen los controles y auditorías ex post sobre los hitos y objetivos de la última solicitud de pago. Sin embargo, las auditorías basadas en riesgos, como conflictos de intereses, fraude o corrupción, podrían extenderse hasta 2028





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