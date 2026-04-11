España, en la Encrucijada de la Innovación Automotriz: Oportunidades y Desafíos en un Sector en Transformación

Análisis exhaustivo del sector automotriz español, destacando su compromiso con la innovación, a pesar de los desafíos económicos, la competencia global y la escasez de talento. El informe revela las estrategias de las empresas, las prioridades de inversión y las perspectivas futuras.

Por primera vez, España se encuentra en una posición privilegiada para ser considerada un país de alta tecnología, según Oliver Blume, presidente del Grupo Volkswagen. Esta oportunidad surge de la transformación profunda que está experimentando la industria automovilística, impulsada por la electrificación , la aplicación de aranceles y la intensa competencia proveniente de China.

A pesar de este contexto desafiante, el sector automotor en España se destaca como la industria con mayor intención de inversión en innovación, un hecho que refleja una clara apuesta por el futuro y un potencial de crecimiento significativo.\El VII Barómetro Internacional de la Innovación de Ayming, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, revela que el 93% de las empresas de automoción en España planea aumentar su presupuesto de innovación este año. Sin embargo, se observa una moderación en comparación con años anteriores. Solo el 13% de las empresas automovilísticas tiene previsto destinar al menos el 10% de su facturación a la innovación, una disminución de ocho puntos porcentuales respecto al año previo. Esta prudencia en la inversión se debe, en parte, a la reducción de las rentabilidades de las compañías automovilísticas durante el último año, una situación que afecta a toda Europa. Según la patronal europea de proveedores de automoción (Clepa), más del 75% de las empresas prevé que su rentabilidad se sitúe por debajo del 5% este año, un margen que se considera el mínimo necesario para sostener las inversiones a largo plazo en innovación y capacidad industrial. Esta realidad subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre la inversión en innovación y la gestión eficiente de los recursos para asegurar la sostenibilidad del sector.\Otro desafío crucial que enfrenta la industria automotriz es el déficit de talento especializado. Siete de cada diez empresas del sector consideran la falta de talento como el principal obstáculo para la innovación, una problemática más acentuada en comparación con la media global. Además de la escasez de talento, otros factores como la falta de una estrategia clara de innovación, la presión por obtener resultados inmediatos y la burocracia complican aún más el panorama. El entorno competitivo y regulatorio también ejerce presión adicional, con un 37% de las compañías del sector reconociendo haber sufrido copia de sus productos y un 33% asumiendo costos significativos por litigios relacionados con la propiedad intelectual. A pesar de esto, la industria del automóvil se posiciona como el sector menos dependiente de las subvenciones públicas para financiar la I+D, priorizando la autofinanciación y las deducciones fiscales. La planificación estratégica también gana importancia, con un 37% de las empresas contando con una hoja de ruta definida a diez años. La mejora de la eficiencia operativa es la principal prioridad para el 57% de las empresas del sector, seguida por el desarrollo de la innovación, la reducción de costes y el incremento de cuota de mercado. Donia Razazi, experta en Industria y Automoción de Ayming, destaca que la industria de automoción en España muestra una clara voluntad de invertir en innovación, pero con un enfoque más selectivo y orientado a la eficiencia





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Industria Automotriz Innovación España Electrificación Competencia

United States Latest News, United States Headlines