España: El Mercado Móvil Madura y la Estrategia de Marca se Centra en el Valor y la Retención

Un nuevo estudio revela que España se consolida como un mercado móvil europeo de alta madurez, donde el 96% de los usuarios de internet acceden desde smartphones. El informe destaca la creciente importancia de la activación, retención y valor a largo plazo (LTV) para las marcas, ante una fragmentación del público y un usuario cada vez más selectivo. Se observa un cambio estructural de plataforma con un notable crecimiento de iOS, mientras que la prevención del fraude y el enfoque en audiencias de alto valor marcan las estrategias en sectores como videojuegos y finanzas.

España se ha consolidado firmemente como uno de los mercados móviles más maduros de Europa, un escenario donde la penetración de smartphones es abrumadora, con un impresionante 96% de los usuarios de internet accediendo a la red a través de estos dispositivos. El uso diario de estos aparatos supera las tres horas, lo que subraya la centralidad de la experiencia móvil en la vida cotidiana de los españoles. Este comportamiento reflexivo de los consumidores indica que no solo son usuarios activos, sino también críticos y conocedores de cómo invierten su valioso tiempo y su dinero.

En este contexto de alta competencia y saturación, el simple alcance ya no representa una ventaja diferencial significativa. En cambio, el crecimiento sostenible y el éxito de las marcas dependen cada vez más de la capacidad para activar eficazmente a nuevos usuarios, retener a los existentes y maximizar el valor que estos aportan a lo largo del tiempo, lo que se conoce como LifeTime Value (LTV).

La fragmentación del panorama digital se presenta como el principal desafío para los profesionales del marketing en España. Los consumidores navegan de manera fluida y constante entre una multitud de plataformas: aplicaciones, redes sociales, servicios de mensajería instantánea y canales de comunicación offline. La capacidad de conectar estas diversas señales y obtener una visión unificada del rendimiento, respetando al mismo tiempo la privacidad del usuario, ha dejado de ser una opción para convertirse en un requisito indispensable. Esta integración de datos y la implementación de una estrategia de medición coherente son los factores que diferencian a las marcas que comprenden realmente su desempeño de aquellas que operan en la oscuridad, sin una visibilidad clara de sus resultados.

El análisis de datos recientes revela un cambio estructural en la preferencia de plataformas. Las instalaciones totales de aplicaciones en iOS experimentaron un notable crecimiento del 35% en 2025, mientras que Android, que históricamente ha dominado el mercado español, registró una disminución del 15%. Este fenómeno indica una reconfiguración del mercado, con un aumento significativo de la adopción de dispositivos Apple. Paralelamente, las instalaciones de aplicaciones de pago en iOS crecieron un 21% interanual, en contraste con una caída del 12% en Android. Esta tendencia sugiere una adquisición de usuarios más eficiente y enfocada en la calidad y el valor en la plataforma de Apple. El gasto en adquisición de usuarios de pago en el sector de los videojuegos aumentó un notable 34% entre 2024 y 2025, reflejando una clara inclinación hacia modelos de negocio que priorizan la calidad del usuario y el valor a largo plazo. Los canales de descubrimiento y remarketing, como las plataformas de clasificados (+20%) y las redes sociales (+13%), se han consolidado como pilares fundamentales para la reconquista de usuarios y la exposición de productos.

La inversión publicitaria en el sector de los videojuegos mostró un impulso considerable, especialmente en la segunda mitad de 2025, con un crecimiento del 85%, alineado con los picos de actividad comercial, particularmente durante los periodos de rebajas en el segundo y tercer trimestre. Un aspecto crucial de este avance es la drástica reducción del fraude en las instalaciones, que disminuyó en más del 90% tanto en Android como en iOS. Esto demuestra la efectividad de las estrategias implementadas para prevenir actividades fraudulentas, ofreciendo un entorno más limpio y fiable para las campañas publicitarias.

En el ámbito financiero, aunque este sector sigue siendo una categoría de alto riesgo con tasas de fraude que aún rondan el 30% y con repuntes en Android durante el cuarto trimestre, se han observado mejoras significativas. El fraude en las instalaciones del sector financiero se redujo en más de un 50% en todas las plataformas. La estrategia en este sector se ha centrado en el engagement y la retención de usuarios, especialmente dentro del ecosistema iOS, buscando consolidar relaciones y maximizar el valor de los clientes existentes. La inversión digital general en España superó los 6.200 millones de euros en 2025, con canales emergentes como la televisión conectada (CTV) experimentando un crecimiento asombroso de hasta el 50%. Sin embargo, captar la atención de los usuarios se ha vuelto cada vez más arduo: menos del 12% hace clic en anuncios mensualmente y solo el 7,9% se siente genuinamente representado por la publicidad.

El informe ofrece un análisis detallado a nivel de plataforma, abarcando tanto Android como iOS, e incluye tendencias clave en adquisición de usuarios, estrategias de remarketing, datos de sesiones y las tasas de fraude en las instalaciones. En un mercado tan maduro como el español, la clave del crecimiento reside en la adquisición selectiva de usuarios, la implementación de estrategias de retención inteligentes y la capacidad de realizar mediciones granulares y precisas. Las marcas que logren unificar la información proveniente de todos los puntos de contacto con el cliente y optimizar el valor a largo plazo de sus audiencias estarán en la mejor posición para lograr un rendimiento a gran escala y un éxito sostenido en este competitivo panorama.

Se subraya la importancia fundamental de priorizar estrategias de crecimiento basadas en el valor, manteniendo un equilibrio en la inversión entre las diferentes plataformas y diseñando campañas que se enfoquen específicamente en la adquisición y retención de usuarios de alto valor. Potenciar las estrategias de remarketing y optimizar la experiencia del usuario en todos los puntos de contacto son también aspectos cruciales. Para los sectores de eCommerce y finanzas, se destaca la necesidad de un enfoque prioritario en la retención, combinando campañas estacionales de adquisición con tácticas de remarketing dirigidas a incrementar el valor de los usuarios existentes. La integración de datos del CRM es esencial para una comprensión profunda del comportamiento del cliente y la personalización de las ofertas. Finalmente, se recalca la imperiosa necesidad de reforzar las medidas de prevención del fraude en verticales consideradas de alto riesgo, particularmente en el sector financiero, mediante la implementación de herramientas avanzadas de detección y mitigación





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