España debuta ante Cabo Verde con la obligación de golear y convencer

La selección española inicia su andadura en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde, un rival debutante al que debe superar con solvencia para enviar un mensaje de autoridad. Luis de la Fuente apostará por un once de gala, aunque gestionará las cargas de Lamine Yamal y Nico Williams, ambos en recuperación. El partido, que se disputa a las 18:00 horas, será clave para preparar el duelo ante Uruguay.

El equipo de Luis de la Fuente hace su debut en la Copa del Mundo ante una selección debutante y que no debería suponer un escollo difícil de superar.

Llegó el gran día. Después de que ya se hayan disputado los primeros partidos del Mundial 2026, es el momento de España, que hace su debut contra Cabo Verde en lo que parece que será una primera toma de contacto plácida y tranquila. La selección debutante, que ya ha firmado una proeza consiguiendo plantarse en la gran cita, tendrá enfrente a una de las grandes favoritas al título.

España llega al duelo con la obligación no solo de vencer, si no también de convencer. Por ello, a los de Luis de la Fuente no les basta con firmar un triunfo, si no que deberán conseguir una goleada y, sobre todo, un nivel de juego convincente para mandar un mensaje de advertencia al resto de favoritas.

Además, el combinado nacional debe pensar en su futuro más cercano y una goleada frente a la selección de Cabo Verde podría ser útil de cara a un posible desempate contra Uruguay en la última jornada. Todas las cábalas indican que charrúas y españoles lucharán por encabezar el primer puesto, salvo sorpresa inesperada de Arabia Saudí.

Quizás por eso no se esperan experimentos en los planes de Luis de la Fuente, quien apostará por un once titular casi de ensueño y muy cercano al que el seleccionador podría sacar en una hipotética final. Y es que ya se han terminado los tiempos de probaturas y es momento de apostar por el equipo de gala y en el que más confianza tiene el técnico riojano.

Por ello, Unai Simón regresará a la portería, así como jugadores como Pedri y Rodri volverán a tomar la batuta del juego del equipo junto al flamante bicampeón de la Champions, Fabián Ruiz. Solo en la línea atacante se espera algún experimento más dado el estado de la enfermería de la selección española.

A pesar de que se trata del primer partido de España en el Mundial, en el cuerpo técnico de la selección española son conscientes de la, a priori, poca exigencia que pondrá el rival que tendrán enfrente. Y es que Cabo Verde es uno de los equipos más débiles del campeonato.

Por ello, y a pesar de que Luis de la Fuente afirmó que todos sus futbolistas llegarían disponibles al 15 de junio, el entrenador de Haro no arriesgará con dos de sus estrellas como son Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos han avanzado bien en sus procesos de recuperación, pero no serán de la partida frente a los tiburones azules, dejando su lugar en el once titular tanto a Ferran Torres como a Álex Baena, quien apunta a ser la principal novedad del técnico en el once titular.

Los dos extremos estarán disponibles por si el partido se complica o por si Luis de la Fuente decide darles minutos para que vayan cogiendo rodaje de cara a duelos más exigentes, sobre todo pensando en el partido contra Uruguay. Una situación similar a la de Mikel Merino, quien también esperará su turno desde el banquillo aunque ya está plenamente recuperado.

Por su parte, tampoco se esperan experimentos en el equipo de Pedro Brito Bubista, quien apostará en portería por Vozinha. La defensa estará compuesta por Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes y Stopíra. En el centro del campo contará con Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Telmo Arcanjo y Ryan Mendes. Y en punta se espera a Yannick Semedo y Dailon Livramento.

El once probable de España sería: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. El partido se disputa a las 18:00 horas (horario peninsular) y será retransmitido por TVE La 1, DAZN España y RTVE Play. Las expectativas son altas, pero el debut debe ser un trámite para una España que aspira a lo máximo.

Con la experiencia de su técnico y la calidad de su plantilla, el combinado nacional está llamado a ser uno de los protagonistas del torneo. La afición espera un inicio arrollador que disipe cualquier duda y marque el camino hacia el éxito. Por último, cabe recordar que el historial entre ambas selecciones es inexistente, lo que añade un punto de incertidumbre, pero la jerarquía futbolística no admite comparación.

España debe imponer su estilo desde el primer minuto y demostrar por qué es una de las candidatas al título





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