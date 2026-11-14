España conquista el oro en Relevos Mixtos de Triatlón en Series Mundiales

El equipo español formado por David Cantero, Sara Guerrero, Antonio Serrat y Marta Pintanel gana la prueba histórica de relevos mixtos en las Series Mundiales de Triatlón.

El equipo español de triatlón logró una victoria histórica al imponerse en la prueba de Relevos Mixtos disputada el pasado sábado dentro del marco de las Series Mundiales de Triatlón. Este triunfo, considerado el mejor resultado en la categoría para la delegación ibérica, está respaldado por el trabajo colectivo de David Cantero, Sara Guerrero, Antonio Serrat y Marta Pintanel. La actuación de estos atletas consolidó su posición en el panorama internacional y demostró la solidez del formato por equipos.

El papel clave de los relevos previos

Sara Guerrero, Antonio Serrat y Marta Pintanel desempeñaron un papel fundamental al establecer las bases tácticas necesarias para el éxito final del conjunto nacional. Su gestión estratégica durante las primeras etapas permitió a España mantenerse competitiva frente a rivales de alto nivel, preparando el terreno para el remate definitivo. La coordinación entre estos tres miembros del equipo fue esencial para neutralizar las iniciativas de los oponentes en los segmentos iniciales de la carrera.

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David Cantero remata con victoria decisiva

David Cantero asumió el relevo tras la entrega de turno de Marta Pintanel en un momento crítico donde el australiano Luke Willian había logrado separarse en la fase de ciclismo. A pesar de que Willian construyó una ventaja de quince segundos, Cantero demostró una capacidad de reacción superior en el tramo de carrera a pie. Su ritmo constante y eficiente eliminó la brecha temporal, desbaratando los planes de la selección australiana y asegurando el liderato para España antes del final de la prueba.

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El factor de la penalización y el podio final

La situación competitiva se definió de manera clara cuando el suizo Max Studer recibió una penalización por detenerse en su bicicleta, un error que le costó valiosos segundos y despejó el camino hacia la victoria para el equipo español. Con esta ventaja adicional, Cantero cruzó la meta sin oposición real, consolidando el primer puesto. Australia se llevó la medalla de plata y Brasil completó el podio, reafirmando el estatus de estas naciones como potencias del triatlón mundial.

La declaración de satisfacción del protagonista

Tras la conclusión de la carrera, David Cantero expresó su confianza en el diseño táctico del equipo, destacando la importancia de mantenerse en cabeza durante la natación y seleccionar el circuito de carrera a pie más rápido. Cantero señaló que, aunque el equipo no logró organizarse inmediatamente tras la escapada de Willian, su conocimiento del recorrido le permitió gestionar la distancia con precisión. La visibilidad de la penalización a Studer le brindó la certeza necesaria para asegurar el triunfo en una competición tan exigente y disputada.