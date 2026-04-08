El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, denuncia los ataques israelíes contra Líbano, calificándolos de 'intolerables' y exigiendo el cumplimiento del derecho internacional. España pide la inclusión de Líbano en el alto el fuego y la suspensión del acuerdo de asociación con Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, agradece la mediación de Pakistán y ofrece el apoyo de España para lograr la paz en la región.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , ha expresado su firme condena ante los recientes ataques perpetrados por Israel contra el Líbano , calificándolos de 'intolerables' y denunciando el 'desprecio por la vida y el derecho internacional' demostrado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu .

Esta declaración se produce tras los ataques israelíes, que han tenido lugar a pesar del alto el fuego en la región, un cese de hostilidades que se había acordado previamente con la mediación de Estados Unidos e Irán. Sánchez, a través de un mensaje en la red social X, ha expresado su consternación por la situación y ha exigido que no exista impunidad ante lo que considera 'actos criminales'. Los ataques, según fuentes oficiales, han resultado en la trágica pérdida de al menos 254 vidas y han dejado a más de 1.160 personas heridas, evidenciando la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta internacional. El presidente español ha enfatizado la necesidad de una postura firme y contundente por parte de la comunidad internacional. \En su mensaje, Sánchez ha instado a la comunidad internacional a condenar la nueva violación del derecho internacional, reclamando además que Líbano sea incluido en el acuerdo de alto el fuego. Ha criticado severamente la reciente escalada de violencia y ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que considere la suspensión del acuerdo de asociación con Israel como medida de presión. La posición de España, liderada por Sánchez, se enfoca en la búsqueda de una solución pacífica y duradera para el conflicto en Oriente Medio, priorizando la protección de la población civil y el respeto por las normas internacionales. El Gobierno español considera que es crucial que se detengan todos los ataques y se garantice el acceso humanitario a las zonas afectadas. Además, Sánchez ha señalado la importancia de asegurar el paso libre por el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio internacional y el suministro de energía. La postura de España se alinea con la defensa de un orden internacional basado en el derecho y la justicia, donde la impunidad no tenga cabida. \Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ha participado en los esfuerzos diplomáticos para mitigar la crisis. Albares ha informado, a través de la misma red social, haber mantenido una conversación con su homólogo de Pakistán, Ishaq Dar, a quien agradeció la labor de mediación de su país para alcanzar el alto el fuego en Oriente Medio. Además, Albares ofreció el apoyo de España para seguir trabajando en la consecución de una paz sostenible en la región. La diplomacia española se encuentra activamente involucrada en la búsqueda de soluciones y en la promoción del diálogo entre las partes involucradas. España trabaja arduamente para que Líbano sea incluido en el alto el fuego, cesen todos los ataques en Oriente Medio, se garantice el paso libre por el estrecho de Ormuz y se ponga fin a la guerra. El Gobierno español reafirma su compromiso con la paz y la estabilidad en la región, trabajando en estrecha colaboración con la comunidad internacional para lograr una solución justa y duradera al conflicto





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