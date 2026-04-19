España busca la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel por violaciones al derecho internacional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España presentará ante la Unión Europea una propuesta para romper el Acuerdo de Asociación con Israel, argumentando que dicho acuerdo viola los principios y valores europeos al incumplir el derecho internacional. Sánchez realizó este anuncio durante un mitin en Huelva, donde también criticó la guerra en Irán y la situación política en Andalucía.

El presidente del Gobierno de España , Pedro Sánchez, ha dado a conocer una contundente iniciativa que será presentada ante la Unión Europea en Bruselas el próximo martes: la propuesta de romper el Acuerdo de Asociación con Israel . Sánchez argumenta que este acuerdo, en su estado actual, vulnera de manera flagrante los principios y valores fundamentales que sustentan la Unión Europea . En un acto político celebrado en Huelva, en apoyo a la candidata socialista María Jesús Montero, el jefe del ejecutivo español enfatizó su postura: Aquel que viola el derecho internacional, y por ende, los principios y valores de la Unión Europea , no puede ni debe ostentar la condición de socio de la UE. Esta declaración marca un hito en las relaciones diplomáticas y subraya la firmeza con la que España pretende abordar las acciones de Israel en el contexto internacional.

La visita de Pedro Sánchez a Andalucía, la primera en el marco de la precampaña, tuvo como objetivo principal respaldar a María Jesús Montero en un momento crucial para el Partido Socialista Obrero Español en la región. Desde Gibraleón, Huelva, Sánchez aprovechó la ocasión para reiterar su firme oposición a la guerra en Irán, conflicto iniciado, según sus palabras, por Estados Unidos e Israel. El presidente describió esta guerra como un inmenso error con consecuencias devastadoras, incluyendo millones de desplazados y pérdidas económicas billonarias. Ante esta situación, hizo un llamado urgente a los iniciadores del conflicto para que cesen las hostilidades de inmediato. La importancia de Andalucía en el escenario político nacional, sumada a la estrecha relación que une a Sánchez con Montero, explica la implicación del presidente en esta campaña. Cabe recordar que Andalucía fue un bastión socialista durante más de cuatro décadas, un periodo de gobierno ininterrumpido que ahora se ve amenazado. Las encuestas más recientes no son alentadoras para el PSOE, vaticinando una mayoría absoluta para el Partido Popular de Juanma Moreno y un resultado para los socialistas aún más desfavorable que en las elecciones de 2022, lo que intensifica la relevancia de la visita y el apoyo de Sánchez a su candidata.

En otro orden de temas, Pedro Sánchez también se refirió a las investigaciones judiciales que afectan a su esposa, expresando su confianza en la justicia y la transparencia del proceso. Pidió a las instancias judiciales que hagan justicia y afirmó con convicción que el tiempo pondrá todo en su debido lugar. Esta declaración busca acotar el impacto de asuntos personales en la esfera pública y centrar la atención en las políticas y propuestas del Gobierno. La agenda del presidente se prevé intensa, con un enfoque particular en la inminente contienda electoral andaluza, donde el PSOE busca revertir la tendencia negativa y recuperar terreno. La estrategia socialista pasa por movilizar a su electorado y presentar una alternativa sólida al gobierno del PP, destacando la gestión socialista histórica en la región y los desafíos actuales que enfrenta la comunidad. La propuesta sobre el Acuerdo de Asociación con Israel, sin embargo, se erige como uno de los puntos más destacados y de mayor calado internacional de la agenda política de Sánchez en los próximos días, demostrando la voluntad del Gobierno español de ejercer un papel activo y propositivo en la escena europea.





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