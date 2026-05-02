España Busca el Éxito en los Relevos Mundiales de Atletismo en Botsuana

La selección española de atletismo participa en la octava edición de los Relevos Mundiales en Gaborone, Botsuana, con el objetivo de clasificarse para los campeonatos mundiales de 2026 y 2027 y repetir los logros de la edición anterior.

La octava edición de los Relevos Mundiales de Atletismo , un evento de crucial importancia para la clasificación a futuros campeonatos mundiales, se llevará a cabo este fin de semana, sábado y domingo, en la vibrante ciudad de Gaborone , Botsuana .

Este acontecimiento marca un hito histórico, ya que es la primera vez que esta prestigiosa competición se celebra en el continente africano, abriendo una nueva era para el atletismo en la región y brindando una plataforma para el talento local. La expectativa es alta, no solo por la emoción de la competición en sí, sino también por las implicaciones que tiene para los equipos que buscan asegurar su lugar en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2027 en Pekín y en el campeonato de 2026.

La Federación Española de Atletismo, consciente de la magnitud del evento, ha seleccionado cuidadosamente un equipo de 26 atletas, compuesto por 14 hombres y 12 mujeres, con el firme propósito de representar a España con honor y alcanzar los objetivos trazados. La preparación ha sido intensa, y los atletas están listos para dar lo mejor de sí en cada relevo, buscando superar sus límites y contribuir al éxito del equipo nacional.

La selección española cuenta con figuras destacadas y con el impulso de los logros recientes, especialmente en las pruebas de relevos femeninos. España aspira a replicar el éxito obtenido en la edición anterior de los Relevos Mundiales, donde logró un desempeño sobresaliente al conquistar dos medallas en los relevos femeninos: el oro en la emocionante prueba de 4x400 metros y la plata en la veloz carrera de 4x100 metros.

Estas medallas representaron un momento histórico para el atletismo español, siendo las primeras que el país obtenía en este evento. El equipo femenino de 4x100 metros, que ha demostrado un rendimiento excepcional al batir el récord de España en dos ocasiones durante el año 2025, se presenta con la misma alineación que ha cosechado éxitos.

Por su parte, el equipo de 4x400 metros femenino también mantiene a sus integrantes clave, incluyendo a Eva Santidrián, Blanca Hervás, Daniela Fra y Paula Sevilla, conocidas como las Golden Bubbles, quienes deslumbraron al mundo con su victoria en el Campeonato Mundial de Atletismo, estableciendo un nuevo récord de España con un tiempo impresionante de 3:24.13. Su triunfo fue un momento de gran orgullo para el atletismo nacional, y su presencia en Gaborone infunde confianza y optimismo al equipo español.

La recuperación de atletas clave de lesiones también es una noticia alentadora, permitiendo que el equipo cuente con su máximo potencial. La competición en Gaborone no solo es una oportunidad para demostrar el talento de los atletas españoles, sino también para impulsar el desarrollo del atletismo en África. La celebración de este evento en el continente africano es un paso importante para promover el deporte y brindar a los atletas locales la oportunidad de competir al más alto nivel.

Los aficionados al atletismo podrán disfrutar de la transmisión en vivo del campeonato a través de RTVE Play, a partir de las 14 horas, tanto el sábado 2 de mayo como el domingo 3 de mayo. La octava edición de los Relevos Mundiales promete ser un espectáculo emocionante, lleno de adrenalina y momentos inolvidables. El equipo español, con su combinación de experiencia, juventud y talento, está preparado para enfrentar el desafío y seguir haciendo historia en el atletismo mundial.

La Federación Española de Atletismo confía en el potencial de sus atletas y espera que puedan traerse a casa nuevas medallas, consolidando a España como una potencia en el atletismo de relevos. El evento representa una oportunidad única para visibilizar el deporte español a nivel internacional y para inspirar a las nuevas generaciones de atletas





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