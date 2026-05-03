España Brilla en los World Athletics Relays de Gaborone: Medallas y Clasificaciones para el Mundial y los Ultimate Championships

El equipo español de atletismo ha logrado un destacado desempeño en los World Athletics Relays de Gaborone, Botsuana, obteniendo dos medallas y clasificando a cinco equipos para el Mundial de Pekín 2027, además de asegurar la participación de los relevos mixtos en los Ultimate Championships de Budapest.

España concluyó su participación en los World Athletics Relays de Gaborone (Botsuana) con un balance extraordinario, destacando la medalla de plata en el 4x400 metros femenino y el bronce en el 4x100 metros femenino.

La competición, disputada bajo un sol abrasador y altas temperaturas, no detuvo el ímpetu de los atletas españoles que lograron clasificar a cinco equipos para el Mundial de Pekín 2027 y asegurar la participación de ambos relevos mixtos en los Ultimate Championships de Budapest. El equipo femenino de 4x400 metros, compuesto por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, protagonizó una actuación memorable, pulverizando el récord nacional con un tiempo de 3:21.25.

Sevilla lideró la primera posta, Arroyo mantuvo el liderazgo con determinación, Prieto igualó el ritmo y Hervás luchó con valentía en la recta final, aunque la noruega Jaeger logró superar a España por un estrecho margen. La medalla de bronce en el 4x100 metros femenino, obtenida por Lucía Carrillo, Jaël Sakura Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez, consolidó la solidez del equipo español, con un tiempo de 42.31, superado únicamente por Jamaica y Canadá.

En cuanto a los relevos masculinos, el 4x400 metros logró la clasificación para el Mundial de Pekín 2027 gracias a una sólida actuación en la repesca, con David García Zurita, Samuel García, Manuel Guijarro y Óscar Husillos demostrando un gran trabajo en equipo. El relevo mixto de 4x100 metros, integrado por Guillem Crespí, Esther Navero, Andoni Calbano y Aitana Rodrigo, obtuvo el quinto puesto con un tiempo de 41.05, asegurando su billete para los Ultimate Championships de Budapest.

El 4x400 metros mixto, con David García Zurita, Eva Santidrián, Julio Arenas y Carmen Avilés, luchó hasta el último metro, logrando el sexto puesto con 3:13.05, superando a Australia por apenas dos centésimas y obteniendo la última plaza disponible para Budapest. A pesar de una buena actuación, el 4x100 metros masculino no logró la clasificación para el Mundial, quedando en quinta posición en su serie con un tiempo de 38.61.

En resumen, la actuación de España en Gaborone fue un éxito rotundo, con dos medallas, cinco clasificaciones para el Mundial de Pekín 2027 y la participación asegurada de ambos relevos mixtos en los Ultimate Championships de Budapest, demostrando el creciente nivel del atletismo español a nivel internacional. La perseverancia, el trabajo en equipo y la superación personal fueron las claves del éxito de los atletas españoles en esta importante competición





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