Los Gobiernos de España, Brasil y México han emitido un comunicado conjunto expresando profunda preocupación por la crisis humanitaria en Cuba, instando a un diálogo internacional y a una mayor asistencia humanitaria para el pueblo cubano.

Los Gobiernos de España , Brasil y México han emitido un comunicado conjunto para expresar su honda preocupación ante la crítica situación humanitaria que atraviesa Cuba. En el documento, las tres naciones instan a entablar un diálogo sincero, respetuoso y en consonancia con el Derecho Internacional como vía para hallar una solución a la problemática que afecta a la isla. Adicionalmente, han manifestado su firme voluntad de intensificar de manera coordinada su asistencia humanitaria, con el propósito de mitigar el sufrimiento de la población cubana.

Los gobiernos signatarios urgen la adopción de las medidas precisas para aliviar el panorama actual y advierten contra la implementación de acciones que puedan deteriorar aún más las condiciones de vida de los ciudadanos. En este contexto, han remarcado la importancia de salvaguardar los principios de integridad territorial, igualdad soberana y la resolución pacífica de disputas, tal como se consagra en la Carta de las Naciones Unidas.

Los países han reafirmado, además, su compromiso inquebrantable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, enfatizando que el objetivo del diálogo que promueven es la búsqueda de una salida duradera a la coyuntura presente. La declaración subraya que debe ser el propio pueblo cubano quien, en total libertad, defina su futuro.

La situación en Cuba se agrava en un contexto internacional complejo. Las políticas de la administración estadounidense, particularmente bajo el mandato de Donald Trump, han ejercido una presión considerable sobre la isla. Se ha señalado que desde el bombardeo en Caracas, se ha restringido el suministro de petróleo a Cuba, impidiendo su acceso a recursos energéticos vitales. Esta política ha desencadenado una crisis energética de proporciones inéditas, sumiendo a la población cubana en una profunda crisis humanitaria, cuyas repercusiones son de gran alcance y generan alarma en la comunidad internacional. La interconexión de estos factores, tanto internos como externos, configura un escenario de máxima urgencia que requiere una respuesta diplomática y humanitaria coordinada y efectiva. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos y la posibilidad de una resolución pacífica y humanitaria.

La crisis humanitaria en Cuba, alimentada por factores geopolíticos y restricciones de acceso a recursos básicos, exige una atención inmediata y un enfoque multilateral. El llamamiento al diálogo por parte de España, Brasil y México pone de manifiesto la creciente inquietud internacional ante el deterioro de las condiciones de vida en la isla. La necesidad de respetar el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos se erige como pilar fundamental para una eventual solución. La comunidad global debe actuar de manera concertada para ofrecer asistencia y propiciar un ambiente propicio para que los cubanos puedan decidir su propio destino sin presiones externas, garantizando así el pleno ejercicio de sus derechos humanos y la recuperación de la normalidad social y económica. La gravedad de la situación exige una respuesta firme y humanitaria, lejos de intereses geopolíticos que puedan exacerbar el sufrimiento de la población





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