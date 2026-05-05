España bate récords de turismo en el primer trimestre de 2026

El turismo internacional en España continúa su tendencia al alza, superando los 17,5 millones de visitantes en el primer trimestre de 2026 y generando un impacto económico de 25.017 millones de euros.

España experimentó un notable incremento en el turismo internacional durante el primer trimestre de 2026, recibiendo más de 17,5 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento del 2,5% en comparación con el mismo período de 2025.

Este flujo turístico generó un impacto económico significativo de 25.017 millones de euros, un avance sólido del 6,3% en términos de gasto. El Ministerio de Industria y Turismo destaca que esta tendencia de crecimiento en el gasto supera el aumento en el número de llegadas, consolidando una dinámica positiva para el sector.

El Reino Unido se mantiene como el principal mercado emisor, aportando cerca de 3,2 millones de turistas, seguido de Alemania con 2,1 millones y Francia, que, a pesar de una ligera disminución del 5,9%, aún contribuyó con más de dos millones de visitantes. En cuanto al impacto económico, el Reino Unido lidera con el 14,7% del gasto total, seguido de Alemania (12,0%) y los Países Nórdicos (7,7%).

En el desglose por comunidades autónomas, Canarias se posicionó como el destino más popular en los primeros tres meses de 2026, acogiendo a 4,5 millones de turistas, un aumento del 2,8% interanual. Cataluña recibió 3,5 millones de visitantes, aunque experimentó una ligera disminución del 2,6%, mientras que Andalucía registró un crecimiento notable del 5,9% con 2,7 millones de turistas.

En términos de gasto acumulado, Canarias lidera con el 27,7% del total, seguida de Cataluña (17,1%) y la Comunidad de Madrid (16,6%). Durante el mes de marzo, España recibió 6,8 millones de turistas internacionales, un 3,3% más que en 2025, con el Reino Unido, Alemania y Francia a la cabeza en llegadas.

Se observa un cambio en las preferencias de alojamiento, con un crecimiento del 6,1% en el alojamiento de mercado, impulsado por los hoteles (+9,1%), mientras que la vivienda de alquiler disminuyó un 1,6%. El alojamiento no comercial experimentó una caída del 6,8%. La mayoría de los turistas, el 78% (5,3 millones), optó por viajar sin paquete turístico, una opción que creció un 3,9%, superando el modesto aumento del 1,2% de quienes contrataron paquetes cerrados.

El gasto total de los turistas internacionales en marzo de 2026 alcanzó los 9.600 millones de euros, un 5,4% más que en el mismo mes del año anterior. El gasto medio por turista fue de 1.411 euros, con un incremento anual del 2,1%, mientras que el gasto medio diario aumentó un 4,8% hasta los 198 euros. El Reino Unido, Alemania y los Países Nórdicos fueron los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en marzo.

El gasto en transporte internacional representó la mayor parte del gasto total (22,7%), seguido de las actividades (20,1%) y el alojamiento (18,3%). El gasto en alojamientos hoteleros aumentó significativamente (10,4%), mientras que el gasto en alojamientos no comerciales disminuyó (6,0%). El ocio fue el principal motivo de gasto, representando el 79,3% del total.

Canarias, Andalucía y Cataluña fueron las comunidades autónomas con mayor peso en el gasto turístico en marzo, experimentando aumentos en el gasto del 2,3%, 7,2% y 13,3% respectivamente. Estos datos confirman la fortaleza del sector turístico español y su contribución al crecimiento económico del país





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Turismo España INE Gasto Turístico Turistas Internacionales Canarias Cataluña Andalucía Reino Unido Alemania Crecimiento Económico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Zverev, en directo hoy en vídeo la final del Mutua Madrid Open 2026Sigue en directo en vídeo la final del Mutua Madrid Open 2026 entre Jannik Sinner y Alexander Zverev desde la pista Manolo Santana de la Caja Mágica.

Read more »

Gran Premio de Miami 2026: Antonelli sale primero, Verstappen le sigueCobertura en directo del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Antonelli de Mercedes lidera la parrilla, seguido de Verstappen de Red Bull. La carrera se adelanta por amenaza de tormenta y presenta cambios en el reglamento técnico.

Read more »

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 03 de mayo de 2026Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 03 de mayo de 2026 con el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.

Read more »

El Colorete Melocotón: La Tendencia que Ilumina tu Rostro en 2026Descubre por qué el colorete melocotón, o 'peachy', se ha convertido en el must-have de la temporada. Aprende cómo aplicarlo según tu tipo de rostro y conoce los mejores productos para conseguir un efecto buena cara y rejuvenecedor al instante.

Read more »

Tendencias para crear sombra en jardines y terrazas esta primavera-verano 2026Descubre las últimas tendencias en soluciones de sombra para disfrutar al máximo de tus espacios exteriores durante la primavera y el verano, desde velas tensadas hasta pérgolas bioclimáticas y plantas trepadoras.

Read more »

Oriol Vilanova representará a España en la Bienal de Venecia 2026 con su colección de postalesEl artista Oriol Vilanova, conocido por su extensa colección de tarjetas postales, representará a España en la Bienal de Venecia 2026. Su obra explora temas de memoria, imagen, archivo y turismo, utilizando objetos cotidianos para generar reflexión.

Read more »