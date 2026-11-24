España retrocede al puesto 31 de 198 países en el Índice de Desarrollo Sostenible 2026. Dinamarca lidera la lista mientras factores demográficos y contaminación afectan el ranking nacional.

El índice global de desarrollo sostenible revela un retroceso significativo en la posición de España, que ha descendido hasta el lugar treinta y uno entre ciento noventa y ocho naciones evaluadas en el análisis más reciente. Esta caída en la clasificación responde fundamentalmente a la deteriorada calidad del aire y a la reducción en los indicadores sociales relacionados con el nivel de vida.

Mecanismo de evaluación y datos actuales

El estudio examina el desempeño de casi doscientos países basándose en tres dimensiones clave de sostenibilidad, utilizando datos actualizados hasta el mes de septiembre de dos mil veintiséis. La metodología asigna puntuaciones detalladas que reflejan tanto los avances tecnológicos como las políticas públicas implementadas en materia ambiental y social durante este periodo.

Also read Banco Sabadell recibe premios de International Investor por pimes y financiación sostenible

La metodología utilizada permite comparar de manera directa el progreso de cada nación respecto al año anterior, destacando no solo los logros sino también las áreas donde se requieren intervenciones urgentes. Este enfoque integral asegura que la clasificación refleje la realidad multifacética del desarrollo sostenible, abarcando desde la infraestructura hasta el bienestar demográfico.

Dinamarca mantiene el liderazgo global

Dinamarca consolida su posición en el primer lugar de la clasificación, un liderazgo que mantiene desde hace muchos años gracias a sus políticas ambientales y su compromiso con la energía limpia. Suiza se sitúa inmediatamente por detrás, ocupando la segunda posición, con resultados que se explican principalmente por sus sólidos indicadores en materia de gobernanza y estabilidad institucional.

Advertisement

Mientras tanto, otros países que el año pasado ocupaban los primeros puestos, como Noruega e Islandia, han perdido posiciones en esta edición. No obstante, los países escandinavos vuelven a tener una presencia destacada en la clasificación, con todos ellos situados entre los veinte países más sostenibles del mundo, demostrando una resiliencia notable en sus modelos de desarrollo.

Impacto en España y perspectivas futuras

En el caso español, el descenso se debe especialmente a lo que respecta a la calidad del aire, un factor crítico que ha afectado negativamente a la puntuación total. También han disminuido las puntuaciones relativas al nivel de vida y a los factores demográficos dentro de la dimensión social, lo que exige una revisión de las políticas públicas vigentes.

Fuera de Europa, Nueva Zelanda ocupa el sexto lugar, seguida por Australia en el undécimo, Canadá en el séptimo y Uruguay en el decimonoveno, completando el top veinte de los países más sostenibles. Este panorama global muestra una distribución diversa de la excelencia en sostenibilidad, aunque Europa sigue dominando los puestos más altos de la tabla.

Innovación en transporte sostenible nacional

Paralelamente a los indicadores macroeconómicos, Moeve y World2Fly operan el primer vuelo en España que combina combustible sintético y biológico con queroseno convencional. Esta iniciativa representa un paso concreto hacia la descarbonización del sector aéreo, alineándose con los objetivos de mejora ambiental que el índice busca medir a largo plazo.