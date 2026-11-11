España avanza en infraestructuras digitales y red 5G para reducir brecha

España consolida su cobertura 5G al 99,3% y fibra al 95,9%, pero enfrenta retos de energía y latencia para soportar tecnologías emergentes.

El gobierno español ha intensificado su estrategia nacional para fortalecer las infraestructuras digitales, priorizando la reducción de la brecha digital mediante el despliegue masivo de redes 5G. Este esfuerzo institucional busca garantizar que cualquier actividad cotidiana cuente con acceso a Internet fiable, reconociendo que la conectividad se ha convertido en un pilar esencial del modelo de vida actual. La prioridad técnica no es solo la disponibilidad, sino la capacidad de ofrecer una latencia extremadamente baja necesaria para aplicaciones críticas futuras.

Cifras clave de cobertura 5G y fibra óptica

Los datos oficiales confirman que la expansión tecnológica ha alcanzado niveles históricos en el territorio nacional. Actualmente, la tecnología 5G llega al 99,3% de la población, mientras que la cobertura de fibra óptica alcanza el 95,9%. Estas cifras reflejan el éxito de las iniciativas privadas combinadas con los objetivos públicos establecidos para los próximos cinco años, asegurando que la base física de la hiperconectividad esté ampliamente extendida.

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Desafíos de latencia para vehículos autónomos

A pesar de estas cifras elevadas, expertos como Ciganda advierten que la cobertura por sí sola no garantiza la preparación para retos inmediatos como los coches autónomos o las ciudades inteligentes. Para lograr la baja latencia requerida, es fundamental contar con capacidad de cálculo próxima al usuario, lo que permite responder en milisegundos. España ocupa una posición privilegiada gracias a su infraestructura base, aunque muchas organizaciones aún enfrentan limitaciones internas de seguridad y capacidad que impiden aprovechar plenamente estas conexiones externas.

Crecimiento de centros de datos en Madrid

La evolución de la interconexión de red se evidencia claramente en la capital. DE-CIX en Madrid ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de tener 66 redes conectadas en 2016 a 220 en la actualidad. Esta expansión implica una capacidad total que supera los 11 terabits, demostrando la robustez de la infraestructura central. Sin embargo, esta buena posición no significa que el trabajo esté completado, ya que la integración eficiente sigue siendo un objetivo pendiente.

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Impacto energético y sostenibilidad

Ivanov, experto de Deutsche Telekom, señala que la expansión de la inteligencia artificial requiere un aumento continuo en la inversión energética y en la capacidad de los centros de datos. El caso de Aragón ilustra esta dependencia, con 108 megavatios operativos y más de 3.700 proyectados, todos ellos sujetos a nuevas subestaciones eléctricas. El reto actual consiste en hacer que estos elementos funcionen juntos de forma segura y fiable, superando la simple construcción de infraestructura.

Problemas de abastecimiento eléctrico

Yanes reconoce que sería poco realista afirmar que el crecimiento digital carece de impacto ambiental y energético, confiando en que la tecnología mejore la eficiencia. Aun así, existen preocupaciones concretas sobre el abastecimiento eléctrico, destacando la importancia de la planificación a largo plazo. Los expertos coinciden en que se necesita un crecimiento equilibrado que asegure la estabilidad del suministro sin comprometer la fiabilidad de las redes esenciales para el futuro tecnológico.