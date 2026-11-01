España aumenta prescripciones farmacia pública: 1.194 millones en 2025

Las recetas del SNS superan los 1.194 millones en 2025. Análisis de gasto farmacéutico, patologías prevalentes y riesgo benzodiazepinas en adultos mayores.

Un análisis exhaustivo de elDiario.es sobre la evolución de las prescripciones de fármacos financiados por el sistema nacional de salud revela datos contundentes para los últimos 15 años. El informe destaca que los medicamentos para patologías cardiovasculares, del sistema nervioso y del tracto alimentario lideran las prescripciones. En cualquier botiquín doméstico es habitual encontrar una caja de analgésicos, siendo el ibuprofeno el más popular. Se trata del medicamento más recetado de los que financia el sistema público. Solo en 2025 se dispensaron por esta vía más de 60 millones de envases. Este volumen supuso un coste total de 136 millones de euros, lo que equivale a unos 2.23 euros por unidad. Son fármacos de uso común que los pacientes suelen solicitar directamente a sus médicos, como explica el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros.

Evolución historial gastos y consumo farmacéutico

El estudio examina la evolución durante los últimos 15 años, tanto en número de envases como en importe, por familias y principios activos. También analiza el tipo de patologías a las que atacan estos tratamientos. Los datos permiten elaborar una radiografía del peso en la factura de las grandes innovaciones farmacéuticas. El siguiente gráfico muestra la evolución del número de envases de medicamentos financiados recetados desde 2010. Este recuento no incluye los medicamentos adquiridos íntegramente fuera de la financiación pública, para los que no existe una serie equivalente en estos registros del Sistema Nacional de Salud. Si hace tres lustros se dispensaron 981 millones de envases, en 2025 se rozaron los 1.194 millones. Un incremento que César Hernández, director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, explica como multifactorial. Este crecimiento se ve influido por el envejecimiento de la población, la cronicidad de las enfermedades y el número de personas que tienen dos o más tratamientos a la vez.

Also read Alvise Pérez lidera lista de Se Acabó La Fiesta por Madrid en elecciones generales 2025

Datos encuestas salud personas mayores consumo

Los datos de la encuesta de salud de 65 y más años, del Ministerio de Sanidad, indican que el 30 por ciento de las personas de este grupo toman habitualmente a lo largo del año cinco o más medicamentos. La prevalencia es mayor entre las mujeres, con un 30.9 por ciento, frente al 28.3 por ciento de los hombres. En muchos casos, esta suma de medicamentos responde a las llamadas cascadas terapéuticas. Se trata de la acumulación de consumo de fármacos que generan efectos secundarios para los que se prescriben nuevos tratamientos. Carlos Fernández Moriano, subdirector de Formación y Servicios Profesionales del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, apunta que el consumo de fármacos es el fiel reflejo de las patologías más prevalentes de la sociedad. Desde 2010, ha aumentado la prescripción para tres grupos de patologías: las que afectan al sistema cardiovascular, al nervioso y al tracto alimentario.

Advertisement

Crecimiento gasto medicinas tracto digestivo

La evolución de cada familia de medicamentos, de 2010 a 2025, muestra aumentos en envases, dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes y día e importe a precio de venta al público con IVA. Como muestran estas gráficas, los tres grupos han experimentado un aumento en número de envases y en dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, aquellos que afectan al tracto alimentario se han catapultado en inversión. Suponen a las arcas públicas 3.860 millones de euros, un 108.4 por ciento más que en 2010. Esto se debe a patologías como la obesidad, que es una epidemia en la sociedad actual, mientras las patologías cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. Este es el reflejo de que esos fármacos sean los que más crecen, según explica Fernández Moriano. En el gráfico interactivo se puede ver el aumento del número de envases y el importe facturado con receta del Sistema Nacional de Salud, agrupados por subgrupos químicos desde 2010. Los modificadores de los lípidos son las conocidas estatinas, que se emplean para controlar el colesterol y prevenir problemas cardiovasculares.

Riesgo benzodiazepinas y sedantes en ancianos

Los que tienen más envases dispensados con receta del SNS cada año, de 2010 a 2025, por subgrupo farmacológico, muestran tendencias claras. Las familias de las benzodiazepinas incluyen sedantes, ansiolíticos, anticonvulsionantes y somníferos. Y los inhibidores de la bomba de protones son fármacos que reducen la producción de ácido en el estómago, como el omeoprazol, que se dedican a problemas gástricos. Para la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Susana Aldecoa, hay un aumento de fármacos preocupante. España es el mayor consumidor de benzodiazepinas del mundo, sobre todo en mayores de 65 años a quienes, si supieran los riesgos que asumen, como el deterioro cognitivo y problemas de memoria, probablemente evitarían su uso. En 2024, el 15 por ciento de la población consumió al menos un envase de ansiolíticos. El 10 por ciento consumió medicamentos para el tracto alimentario, y el 3.7 por ciento, hipnóticos y sedantes. Son porcentajes que crecen con la edad, lo que subraya la necesidad de revisar estas prácticas médicas.