España asegura la presentación de los presupuestos, priorizando el impacto de la guerra

El ministro de Hacienda, Arcadi España, reitera el compromiso del Gobierno con los presupuestos, pero enfatiza la necesidad de abordar las consecuencias de la guerra en Irán sobre familias y sectores económicos. El Gobierno confía en gestionar la crisis y evalúa medidas para mitigar su impacto.

Arcadi España, ministro de Hacienda , ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha subrayado que la prioridad actual es mitigar los efectos de la guerra, particularmente la que se desarrolla en Irán, sobre las familias, las empresas y sectores clave como la agricultura y el transporte. En declaraciones a la Cadena Ser, España transmitió un mensaje de tranquilidad, destacando que, incluso con los presupuestos prorrogados, el país ha logrado hacer frente a crisis importantes, como la guerra en Ucrania y la actual situación en Irán. El ministro aseguró que la ausencia de nuevos presupuestos no ha impedido responder a las urgencias y necesidades del país. La decisión sobre los presupuestos se tomará una vez que se monitoricen y evalúen las consecuencias de la guerra en los próximos meses.

El ministro también resaltó la rápida respuesta del Gobierno ante las consecuencias económicas de la guerra, mencionando la aprobación de un paquete de medidas con una celeridad superior a la de muchos países europeos. Respecto a la situación de la Agencia Tributaria, España afirmó que opera con normalidad y que se están realizando devoluciones de impuestos de manera eficiente. Además, el ministro expresó la intención del Gobierno de fortalecer las capacidades de gestión recaudatoria dentro del marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Al ser cuestionado sobre las conversaciones entre la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, España declaró desconocer los detalles de dichas negociaciones. En relación a las propuestas del PP, España mencionó que algunos miembros del partido han expresado su disposición a negociar, aunque existen factores que escapan a los intereses legítimos de sus territorios. Sobre la rebaja del IVA en los carburantes, el ministro recordó que el Gobierno implementó una medida con vigencia de tres meses y que se evaluará su renovación en el futuro, aunque la solución definitiva es que termine la guerra.

España comentó que los ingresos fiscales en España están aumentando gracias a la mejora económica, aunque habrá que ver el impacto de la crisis en Oriente Medio. El ministro también abordó la petición del PP de debatir sobre la deflactación del IRPF, señalando que entiende la postura de un partido conservador que aboga por la reducción de impuestos.

En cuanto a la situación judicial de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España calificó la instrucción del juez Peinado como cuestionable, citando la opinión de la Audiencia Provincial. El ministro defendió la inocencia de Begoña Gómez y confió en que la justicia demostrará su postura. Carlos Cuerpo, en su reconocimiento, asume la complejidad añadida que la guerra introduce en la presentación de los presupuestos y manifiesta su confianza en que la legislatura finalice. El Gobierno se mantiene expectante ante la evolución de la situación en Oriente Medio para tomar las decisiones adecuadas respecto a los presupuestos, adaptándose a las circunstancias cambiantes y priorizando la protección de los ciudadanos y la economía.





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