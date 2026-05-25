España anuncia lista de convocados para el Mundial en un emotivo vídeo

Un emotivo vídeo ha sido el medio para anunciar la lista de convocados para el Mundial de España. Desde que se ha desvelado, ha causado furor y ha sido visto por millones de personas. El vídeo ha sido visto por millones de personas y ha sido visto por millones de personas. El rey Felipe VI ha protagonizado un emotivo spot en el que ha recordado que ha llegado el día esperado en el que se ofrecerán las convocaciones. Durante el vídeo, se intercalan imágenes de un amanecer más en el país y de ciudadanos anónimos que comienzan su jornada laboral.

Un emotivo vídeo ha sido el medio para anunciar la lista de convocados para el Mundial de España. Desde que se ha desvelado, ha causado furor y ha sido visto por millones de personas.

El rey Felipe VI ha protagonizado un emotivo spot en el que ha recordado que ha llegado el día esperado en el que se ofrecerán las convocaciones. Durante el vídeo, se intercalan imágenes de un amanecer más en el país y de ciudadanos anónimos que comienzan su jornada laboral. El seleccionador, Luis de la Fuente, asegura que llevan cuatro años trabajando para este momento y que hoy es un día muy esperado.

Durante el vídeo, otra voz, muy reconocida por todos los españoles, hereda el discurso del seleccionador y hace un llamamiento a todos los españoles. España no es la única que ha anunciado su lista de convocados para el Mundial a través de un vídeo o un storytelling para presentar a sus jugadores y mostrar su identidad como país. Algunos de ellos se han hecho virales por su emotividad y originalidad





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